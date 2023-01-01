Ben Sende Yandım Şarkı Sözleri
Mavi Gri Ben Sende Yandım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mavi Gri Ben Sende Yandım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Sende Yandım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mavi Gri
Ben Sende Yandım
Tüm Şarkıları
-
Ben de yıkıldım yalnızlıkta
Ben de kırıldım paramparça
Bu yolun sonu yok, biliyorum
Üzülsek de, kırılsak da, darılsak da
***
Sen de kabul et, ikimiz de (seviyoruz)
Sanki bi' uçuruma yalınayak yürüyoruz
Yine de bi' yerlerde arıyoruz
Ruhumuzu, ufkumuzu, sevgimizi
Yine de bi' yerlerde buluyoruz
Geçmişe dair unutulmayan ne varsa
***
Ben sende yandım, sende söndüm
Çıkar yol bulamadım bu sensizliğe
Geceler doldu içime, cevap veremedim
Sadece gözyaşlarım kaldı sayfalarda
***
Ben sende yandım, sende söndüm
Çıkar yol bulamadım (bu sensizliğe)
Geceler doldu içime, cevap veremedim
(Sadece) gözyaşlarım kaldı sayfalarda
***
Ben sende yandım, (sende söndüm)
Çıkar yol bulamadım bu sensizliğe
Geceler (doldu içime), cevap veremedim
Sadece (gözyaşlarım kaldı sayfalarda)
***
Ben sende yandım (sende söndüm)
(Çıkar yol bulamadım) bu sensizliğe
Geceler doldu içime cevap veremedim
Sadece (gözyaşlarım) kaldı sayfalarda
***
Sadece çığlıklarım
Kaldı