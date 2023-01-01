Ben de yıkıldım yalnızlıkta Ben de kırıldım paramparça Bu yolun sonu yok, biliyorum Üzülsek de, kırılsak da, darılsak da *** Sen de kabul et, ikimiz de (seviyoruz) Sanki bi' uçuruma yalınayak yürüyoruz Yine de bi' yerlerde arıyoruz Ruhumuzu, ufkumuzu, sevgimizi Yine de bi' yerlerde buluyoruz Geçmişe dair unutulmayan ne varsa *** Ben sende yandım, sende söndüm Çıkar yol bulamadım bu sensizliğe Geceler doldu içime, cevap veremedim Sadece gözyaşlarım kaldı sayfalarda *** Ben sende yandım, sende söndüm Çıkar yol bulamadım (bu sensizliğe) Geceler doldu içime, cevap veremedim (Sadece) gözyaşlarım kaldı sayfalarda *** Ben sende yandım, (sende söndüm) Çıkar yol bulamadım bu sensizliğe Geceler (doldu içime), cevap veremedim Sadece (gözyaşlarım kaldı sayfalarda) *** Ben sende yandım (sende söndüm) (Çıkar yol bulamadım) bu sensizliğe Geceler doldu içime cevap veremedim Sadece (gözyaşlarım) kaldı sayfalarda *** Sadece çığlıklarım Kaldı