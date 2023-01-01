Dünyanın en güzel kızı Hem kalpsiz hem kalp hırsızı Göremezsem o güzel yüzünü ölüce'm *** Gerçeklere bu kadar çok takılırsan Bu hayatın tadını çıkaramazsın Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken Sen kaybettiklerinden kurtulamazsın *** Ya da geri dönme, düşünme aşkımdan ölürken Bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken Bi' odada sen ve ben, neler neler, aşkımdan ölürsem *** Dünyanın en güzel kızı Hem kalpsiz hem kalp hırsızı Göremezsem o güzel yüzünü ölüce'm *** Eteğinde kırmızı çiçekler Göğsünde açan kelebekler Sen beni öptüğünde hayata dönüce'm *** Ya da geri dönme, düşünme aşkımdan ölürken Bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken Bi' odada sen ve ben, neler neler, aşkımdan ölürsem *** Dünyanın en güzel kızı Hem kalpsiz hem kalp hırsızı Göremezsem o güzel yüzünü ölüce'm *** Eteğinde kırmızı çiçekler Göğsünde açan kelebekler Sen beni öptüğünde hayata dönüce'm *** Dünyanın en güzel kızı Hem kalpsiz hem kalp hırsızı Göremezsem o güzel yüzünü ölüce'm *** Eteğinde kırmızı çiçekler Göğsünde açan kelebekler Sen beni öptüğünde hayata dönüce'm