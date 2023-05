Toparladım bütün kırgınlıklarımı Yeniden saydım beni üzdüğün zamanları Yokluğunda çok düşündüm gelirsen n'aparım diye O bile beni bu kadar üzmeye yetmedi *** Ne olur tekrar yorma kendini Uğradığım ihanete gücüm yetmedi Yaranamadım, sevdiremedim kendimi Aklım ermedi, ne istedin de vermedim? *** Artık olamam senle Bi' kez daha olamam, yetti Yanında da kalamam Âşığın olamaz tenim *** Başka bedenleri Koklarsın yerime şimdi Çok arar bulursun ya Sana verdiğim bu değeri, of *** Olamam senle Bi' kez daha olamam, yetti Yanında da kalamam Âşığın olamaz tenim *** Başka bedenler de Bulursun yerime şimdi Çok zarar verdin bu kez Yok... *** Toparladım bütün kırgınlıklarımı Yeniden saydım beni üzdüğün zamanları Yokluğunda (çok düşündüm gelirsen n'aparım diye) (O bile beni bu kadar üzmeye yetmedi) Yokluğunda çok üşüdüm, ama ısınırım yine Ateşin bile beni eritmeye yetmedi *** Ne olur tekrar (yorma kendini), of Uğradığım ihanete gücüm yetmedi Yaranamadım, sevdiremedim kendimi Aklım ermedi, ne istedin de vermedim? *** Yanında da kalamam (Âşığın olamaz tenim) *** Başka bedenleri Koklarsın yerime şimdi Çok arar bulursun ya (Sana verdiğim bu değeri), of *** Olamam senle Bi' kez daha olamam, yetti Yanında da kalamam Âşığın olamaz tenim *** Başka bedenler de (Bulursun yerime şimdi) Çok zarar verdin bu kez Yok, aşk bitti *** Yarınlara varamam Yarınların olamam Yaralarını saramam Aşk bitti