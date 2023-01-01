O Ben Olamam Şarkı Sözleri
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Toparladım bütün kırgınlıklarımı
Yeniden saydım beni üzdüğün zamanları
Yokluğunda çok düşündüm gelirsen n'aparım diye
O bile beni bu kadar üzmeye yetmedi
***
Ne olur tekrar yorma kendini
Uğradığım ihanete gücüm yetmedi
Yaranamadım, sevdiremedim kendimi
Aklım ermedi, ne istedin de vermedim?
***
Artık olamam senle
Bi' kez daha olamam, yetti
Yanında da kalamam
Âşığın olamaz tenim
***
Başka bedenleri
Koklarsın yerime şimdi
Çok arar bulursun ya
Sana verdiğim bu değeri, of
***
Olamam senle
Bi' kez daha olamam, yetti
Yanında da kalamam
Âşığın olamaz tenim
***
Başka bedenler de
Bulursun yerime şimdi
Çok zarar verdin bu kez
Yok...
***
Toparladım bütün kırgınlıklarımı
Yeniden saydım beni üzdüğün zamanları
Yokluğunda (çok düşündüm gelirsen n'aparım diye)
(O bile beni bu kadar üzmeye yetmedi)
Yokluğunda çok üşüdüm, ama ısınırım yine
Ateşin bile beni eritmeye yetmedi
***
Ne olur tekrar (yorma kendini), of
Uğradığım ihanete gücüm yetmedi
Yaranamadım, sevdiremedim kendimi
Aklım ermedi, ne istedin de vermedim?
***
Yanında da kalamam
(Âşığın olamaz tenim)
***
Başka bedenleri
Koklarsın yerime şimdi
Çok arar bulursun ya
(Sana verdiğim bu değeri), of
***
Olamam senle
Bi' kez daha olamam, yetti
Yanında da kalamam
Âşığın olamaz tenim
***
Başka bedenler de
(Bulursun yerime şimdi)
Çok zarar verdin bu kez
Yok, aşk bitti
***
Yarınlara varamam
Yarınların olamam
Yaralarını saramam
Aşk bitti