-
Umut mu hiç kalmamış
Umut mu hiç kalmamış
(Kalmamış kalmamış kalmamış)
***
Açılan yaralar bir bir kapanmazmış
Sorular sorunlar hep çıkmazlarmış
Yolun sonuna gidemez ayaklarım
Yolun sonuna gidemez ayaklarım
(Ayaklarım ayaklarım ayaklarım)
***
Nasıl dayansam yarın olmaz kayıp
Yardım eli yok yok yok olmaktayım
Göğsümden nefesi
Ömrümden hevesi
Ocağımdan ateşi aldın ah
Kaldın sen gitmedin yok hala bitmedin
Odamda hayalin saklı bak
***
Göğsümden nefesi
Ömrümden hevesi
Ocağımdan ateşi aldın ah
Kaldın sen gitmedin yok hala bitmedin
Odamda hayalin saklı bak
***
Göğsümden nefesi
Ömrümden hevesi
Ocağımdan ateşi aldın ah
Kaldın sen gitmedin yok hala bitmedin
Odamda hayalin saklı bak
Odamda hayalin saklı
-
Bugünüm sensiz geçti
Cehennemde bir asırdı sanki
Gözlerim iflas etti
Çığrından çıktı gözyaşlarım
***
Hani her şeyindim bensiz sen yoktun
Ayrılamazdık ya
Gül dudaklım sihir gözlüm
Dön
***
Hani her şeyindim sensiz ben yoktum
Ayrılamazdık ya
Gül dudaklım sihir gözlüm
Dön
***
Karabulutları sensizliğin
Çöküyor üstüme yavaş yavaş
Çiçeğimin renkleri bir bir soluyor
Sensiz günlerde pembeler nerde
***
Yanarım ben sensizliğime
Doyamam senin sevgine
Bağlarım kopar uçarım gökyüzüne
***
Umutlarım gelip geçer
Mutluluklar bir an sürer
Sensizlik canım ölümden beter
***
Hani her şeyindim bensiz sen yoktun
Ayrılamazdık ya
Gül dudaklım sihir gözlüm
Dön
***
Hani her şeyindim sensiz ben yoktum
Ayrılamazdık ya
Gül dudaklım sihir gözlüm
Dön
***
Bugünüm sensiz geçti
-
Gözlerin yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Gözlerim yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Ne kadar inkar edersen et
Bazı şeyler sona erdi
Sıcak gülüşlerin yok artık
Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
E belli mi olur?
***
Gözlerin yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın (yok)
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Ne kadar inkar edersen et
Bazı şeyler sona erdi
Sıcak gülüşlerin yok artık
Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
E belli mi olur?
***
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belli mi olur?)
Her şeyi söyle, her şeyi anlat (Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur?)
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (İçinde kalmasın, her şeyi söyle)
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belki bende kabahat, belli mi olur, belli mi olur?)
-
Sen gittin ya parçam gitti
Söktüler sanki yarımı
Henüz dur bile diyemeden
Topladım gözyaşlarımı
***
Yalan rüyalar içinde
Boğuldun belki sinsice
Yoksa gider miydin hiç?
Böyle bencilce
***
Dağlasalar gözlerimi
Silseler kaderimi vazgeçmem
Harcasalar gençliğimi
Söndürseler ateşimi vazgeçmem
Eskisi gibi
***
Benimle kal
Yine benimle ol, yanımda kal
Şimdi kopar zincirlerini
Sar bana, benimle kal
***
Yine benimle ol, yanımda kal
Yak yeminleri, hisset beni içinde hep
Benimle kal
Eskisi gibi
***
Sen gittin ya parçam gitti
Söktüler sanki yarımı
Henüz dur bile diyemeden
Topladım gözyaşlarımı
***
Harcasalar gençliğimi
Silseler kaderimi vazgeçmem
Söndürseler ateşimi, silseler kaderimi vazgeçmem
Eskisi gibi
Benimle kal
***
Yine benimle ol, yanımda kal
Şimdi kopar zincirlerini
Sar bana, benimle kal
***
Yine benimle ol, yanımda kal
Yak yeminleri, hisset beni içinde hep
Benimle kal
Eskisi gibi
***
Benimle kal
Yine benimle ol, yanımda kal
Şimdi kopar zincirlerini
Sar bana, benimle kal
***
Yine benimle ol, yanımda kal
Yak yeminleri, hisset beni içinde hep
Benimle kal
Eskisi gibi
-
Eskiden bir tatsızdım, yanlıştım doğruldum
En beter günlerde sensiz kavruldum
Yalan aşkla çarpıştım, hep kendime yokuş oldum
İlacımsa mutluluktu, sen yoktun
***
Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka
Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun
Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka
Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun
***
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
***
Günlerim hep yorgundu, gecelerse kavgasız
Aradığım duygu buydu, sen yoktun
Sakin gitti çılgın geldi, yepyeni bir tat verdi
Haydi bakalım kaptın beni, rast gelsin
***
Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka
Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun
Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka
Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun
***
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
***
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
***
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum
Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum
-
Yakaladın beni çaresizken tuzaklarla
Harcadın beni sonbaharda yaprak gibi
Anladım seni, değmez sana mutsuzluklar
Bir acayip hâllerdeyim
***
Bitirdin beni yalanlarla, dolanlarla
Oyaladın beni tatlı sözler, hayallerle
Yaraladın beni kalbimin en içlerinden
Garip mağlup sevgilerdeyim
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Erittin beni acılarla, sorunlarla
Unuttun beni çoğu zaman bir başıma
Kaptırdın beni, yepyeni bir hayat şimdi
Çıtır taze sevdalardayım
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Fazla naz âşık usandırırmış
Bilmiyorsan öğren de gel
Üç gün beş gün çözemez bunları
Zamanı geldi ayrılığın
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
Caz yapma, sakın bir suçlu arama
Hedefleri şaşırıp kendini vurma
***
Caz yapma, kafaları karıştırma
Bilmemezlikten gelip derdimi sorma
-
Ona şuna buna mı sormalı yani
Nasıl biter bu ayrılık hâli
Özledim biraz sokul bari
Ufak bir öpücük kırma beni
***
Azıcık aralasan ballı kalbini
Oradan süzülür girerim içeri
O gülüşün havalı gelişin
Bilsen seni nasıl özlemişim
***
Çiçek sermeli yollarına
Türküler okunmalı deli deli
Baharları getirmeli kış olunca
İsmini yazmalı gökyüzüne
Suların ateşlerin üzerine
Sen benle ben senle mutlu delicesine
***
Tak etti canıma gel yanıma
Gül yüzlü yârim gülsene bana
Tak etti artık tak etti canıma
Çok (pek) özledim yine gel
***
Günler haftalar aylar geçti
Haber yok artık dönmez dendi
Ümidi kestim boynumu büktüm
Günde belki bin kere öldüm
***
Sensizlikten midir bilmem
Kusura bakmasınlar gülemem
Dönüp dönmeyeceğini bilemem
Ama bu kadar naza da hiç gelemem
-
-
Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi
Küçük denizlere mahkûm bir balık gibi
Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle
Bekliyorum dönersin diye
***
"Gidemem gönderme." dedim, inanmadın bana
Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana
Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle
Bekliyorum dönersin diye
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi
Küçük denizlere mahkûm bir balık gibi
Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle
Bekliyorum dönersin diye
***
"Gidemem gönderme." dedim, inanmadın bana
Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana
Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle
Bekliyorum dönersin diye
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Tek bakışla yaktın beni
Parça parça çaldın beni
Ben deli gibi vurgunum sana
***
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
***
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
***
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
Vurgunum sana, vurgunum sana
Vurgunum sana, vurgunum
-
Engel mi mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna
Değer mi sebepsizken ayrılığa
Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna
Bulurum Kaf Dağına kaçsan da
***
Aşıklar anlar beni her halimi sevdiğimi
Dünyada bensiz bırakmam seni
Yalnızlar anlar beni her halimi sevdiğimi
Hayatta terk etmem seni
Yaparım bilirsin
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Engel mi mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna
Değer mi sebepsizken ayrılığa
Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna
Bulurum Kaf Dağına kaçsan da
***
Aşıklar anlar beni her halimi sevdiğimi
Dünyada bensiz bırakmam seni
Yalnızlar anlar beni her halimi sevdiğimi
Hayatta terk etmem seni
Yaparım bilirsin
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Yaparım bilirsin
-