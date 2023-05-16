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7/24 Dinle
Mavi Gri
Yerle Bir Olurum
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11 Parça | 41:30
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Şarkı Sözleri
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01
Yerle Bir Olurum
Mavi Gri
03:22
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02
Altüst Olmuşum
Mavi Gri
03:19
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03
Dünyanın En Güzel Kızı
Mavi Gri
03:37
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04
Ölümle Yaşam Arasında ft. Ahmet Hatipoğlu
Mavi Gri
02:56
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05
Ben Sende Yandım
Mavi Gri
03:52
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06
Aklımı Kaçırdım
Mavi Gri
03:00
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07
O Ben Olamam
Mavi Gri
05:19
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08
Hayatım Leş
Mavi Gri
03:34
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09
Odamda Hayalin Saklı
Mavi Gri
04:33
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