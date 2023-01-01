Bi' seni birde ellerini sevdim Yeni sevmelere engeller çizdim Bana böyle yabancı gülmezdin Yalan oldu aşk böyle bilmezdim *** Seni çok özlüyorum *** Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam? Bu defteri senle açtım senle kapatıcam Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal? *** Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam? Bu defteri senle açtım senle kapatıcam Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal? *** Güvendiğim dağa karlar mı yağdı? Seni böyle kimler benden aldı Aşk dediğinin gözü kör, kaşı karaydı Yanıyor içim gel son ver artık *** Seni çok özlüyorum *** Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam? Bu defteri senle açtım senle kapatıcam Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal? *** Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam? Bu defteri senle açtım senle kapatıcam Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal? *** Derdim, tasam, belalım, aşkım Kaderimi benim yeni baştan yazdın Onca zorluğa senle katlandım Bu hikayemiz hiç bitmez sandım