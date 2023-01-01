Yerle Bir Olurum Şarkı Sözleri
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Mavi Gri
Yerle Bir Olurum
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Bi' seni birde ellerini sevdim
Yeni sevmelere engeller çizdim
Bana böyle yabancı gülmezdin
Yalan oldu aşk böyle bilmezdim
***
Seni çok özlüyorum
***
Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam?
Bu defteri senle açtım senle kapatıcam
Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal
Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal?
***
Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam?
Bu defteri senle açtım senle kapatıcam
Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal
Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal?
***
Güvendiğim dağa karlar mı yağdı?
Seni böyle kimler benden aldı
Aşk dediğinin gözü kör, kaşı karaydı
Yanıyor içim gel son ver artık
***
Seni çok özlüyorum
***
Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam?
Bu defteri senle açtım senle kapatıcam
Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal
Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal?
***
Hep seni sana sordum ben şimdi ne olucam?
Bu defteri senle açtım senle kapatıcam
Keşkelerimizi yak gel kendini bana sal
Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal?
***
Derdim, tasam, belalım, aşkım
Kaderimi benim yeni baştan yazdın
Onca zorluğa senle katlandım
Bu hikayemiz hiç bitmez sandım