Yaklaş yavaşça, yanıma uzan Bütün şehir rüyada şuan Küsme ne olur, hadi bana bak Burda haykırışlarını duyan *** Aldanma onlara, hepsi yalan Bütün şehir rüyada inan Bir ilkbahar günü güneş gibi Çık karşıma aniden, geç olmadan *** Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde Ekleyeceksen derdime dert, çekinme Sev seveceksen, taş değilim bak önünde "Git gideceksen" desem de sen yine gitme *** Duy nefesimi, yüzüme dokun Eski sen uzakta şuan Düşme ne olur, sesime tutun Burdan yalvarışlarını duyan *** Aldanma onlara, hepsi yalan Bütün şehir riyada inan Bir ilkbahar günü güneş gibi Çık karşıma aniden, geç olmadan *** Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde Ekleyeceksen derdime dert, çekinme Sev seveceksen, taş değilim bak önünde "Git gideceksen" desem de sen yine gitme *** Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde Ekleyeceksen derdime dert, çekinme Sev seveceksen, taş değilim bak önünde "Git gideceksen" desem de sen yine gitme *** "Git gideceksen" desem de sen yine gitme

Hangi köşede açıyor şimdi kalbin? Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu? Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında? Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu? *** Elbet yavaş yavaş silinirim aklından Günler geçtikçe alışkanlıklarından O şarkılar bile beni söylemez olur Ona benim gibi seslenme, ne olur *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Hangi köşede açıyor şimdi kalbin? Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu? Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında? Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu? *** Elbet yavaş yavaş silinirim aklından Günler geçtikçe alışkanlıklarından O şarkılar bile beni söylemez olur Ona benim gibi seslenme, ne olur (ne olur) *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına