Hangi köşede açıyor şimdi kalbin? Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu? Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında? Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu? *** Elbet yavaş yavaş silinirim aklından Günler geçtikçe alışkanlıklarından O şarkılar bile beni söylemez olur Ona benim gibi seslenme, ne olur *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Hangi köşede açıyor şimdi kalbin? Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu? Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında? Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu? *** Elbet yavaş yavaş silinirim aklından Günler geçtikçe alışkanlıklarından O şarkılar bile beni söylemez olur Ona benim gibi seslenme, ne olur (ne olur) *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına *** Durmam artık buralarda yollar benim kaderim İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına