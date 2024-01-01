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Şimdi Şarkı Sözleri

Mavi Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mavi Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mavi

Mavi

Şimdi

  • Bütün Şehir Rüyada

  • Yakışmaz Bana

  • Savdım Sıramı

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