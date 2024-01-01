Dişi Kuş Şarkı Sözleri
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Artık sana neler neler yaptıysam
Dostlar diyor kanlın sayılırım
Ama binsen hop diye yanıma dolmuşta
Dönüp bakmam bile kokundan tanırım
Cafcaflı binalar diktiler yokluğunda
Rakı balkonumuz duvarlara bakıyor
Özrün, kibirin yeri yok aramızda
Yüz geceden sonra yabancılık kalmıyor
***
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
***
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
***
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
***
Cafcaflı binalar diktiler yokluğunda
Rakı balkonumuz duvarlara bakıyor
Özrün, kibirin yeri yok aramızda
Yüz geceden sonra yabancılık kalmıyor
***
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
***
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
***
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
Yüzüğü de icabında ben takarım
***
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
Hatırım yok mu?
Deli gibi sevmişim
Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim
***
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım
Uzatma tamam yuvayı ben yaparım
Yüzüğü de icabında ben takarım