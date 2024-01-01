Artık sana neler neler yaptıysam Dostlar diyor kanlın sayılırım Ama binsen hop diye yanıma dolmuşta Dönüp bakmam bile kokundan tanırım Cafcaflı binalar diktiler yokluğunda Rakı balkonumuz duvarlara bakıyor Özrün, kibirin yeri yok aramızda Yüz geceden sonra yabancılık kalmıyor *** Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim *** Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim *** Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım *** Cafcaflı binalar diktiler yokluğunda Rakı balkonumuz duvarlara bakıyor Özrün, kibirin yeri yok aramızda Yüz geceden sonra yabancılık kalmıyor *** Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim *** Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim *** Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım Yüzüğü de icabında ben takarım *** Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim Hatırım yok mu? Deli gibi sevmişim Dünyayı dar etsen de ben hep affetmişim *** Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım Kara kalpli demem sıkıca sarmalarım Uzatma tamam yuvayı ben yaparım Yüzüğü de icabında ben takarım