Emeği geçenlere teşekkür Selam bende yarası olanlar Hesabı kapatıyorum burada Ve yola çıkıyorum geride kalanlarla Ucuz duygunun cilalısı olmadım Sıfırdan kural uydurdum bu oyuna Koca çöplükte bir şarkı tutturdum Ama yenilmedim gelmedim oyuna Çekilin yoldan geliyor kaptan Bak yine neler söylüyor zaman Uslanmıştım, buzlanmıştım Akıllanmıştım, yalan Kaçılın yoldan kaçıyor kaptan Bak yine neler söylüyor zaman Unuttum da uyuttum da Güzelleştim de aman Önceki hayattan kalma gibiyim Sanki hâlâ başım dönüyor Paçamı bırakın da gideyim Herkes beni bir şey sanıyor