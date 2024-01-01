Kaptan Şarkı Sözleri
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Emeği geçenlere teşekkür
Selam bende yarası olanlar
Hesabı kapatıyorum burada
Ve yola çıkıyorum geride kalanlarla
Ucuz duygunun cilalısı olmadım
Sıfırdan kural uydurdum bu oyuna
Koca çöplükte bir şarkı tutturdum
Ama yenilmedim gelmedim oyuna
Çekilin yoldan geliyor kaptan
Bak yine neler söylüyor zaman
Uslanmıştım, buzlanmıştım
Akıllanmıştım, yalan
Kaçılın yoldan kaçıyor kaptan
Bak yine neler söylüyor zaman
Unuttum da uyuttum da
Güzelleştim de aman
Önceki hayattan kalma gibiyim
Sanki hâlâ başım dönüyor
Paçamı bırakın da gideyim
Herkes beni bir şey sanıyor