Yakışmaz Bana (feat. Gökcan Sanlıman) Şarkı Sözleri
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Mavi
Yakışmaz Bana (feat. Gökcan Sanlıman)
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Hangi köşede açıyor şimdi kalbin?
Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu?
Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında?
Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu?
***
Elbet yavaş yavaş silinirim aklından
Günler geçtikçe alışkanlıklarından
O şarkılar bile beni söylemez olur
Ona benim gibi seslenme, ne olur
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Hangi köşede açıyor şimdi kalbin?
Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu?
Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında?
Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu?
***
Elbet yavaş yavaş silinirim aklından
Günler geçtikçe alışkanlıklarından
O şarkılar bile beni söylemez olur
Ona benim gibi seslenme, ne olur (ne olur)
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına