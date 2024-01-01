Şimdi Şarkı Sözleri
Mavi Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mavi Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hangi köşede açıyor şimdi kalbin?
Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu?
Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında?
Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu?
***
Elbet yavaş yavaş silinirim aklından
Günler geçtikçe alışkanlıklarından
O şarkılar bile beni söylemez olur
Ona benim gibi seslenme, ne olur
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Hangi köşede açıyor şimdi kalbin?
Sıcağı nasıl seversin, o biliyor mu?
Resmim duruyor mu hâlâ cüzdanında?
Yoksa siz öpüşürken çekmeden gülüyor mu?
***
Elbet yavaş yavaş silinirim aklından
Günler geçtikçe alışkanlıklarından
O şarkılar bile beni söylemez olur
Ona benim gibi seslenme, ne olur (ne olur)
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
***
Durmam artık buralarda yollar benim kaderim
İyi dilekler benden sana göz yaşımı ertelerim
Sitem etmem haber yollamam yakışmaz bana
Misafirim nasıl olsa her gece rüyalarına
-
Yaklaş yavaşça, yanıma uzan
Bütün şehir rüyada şuan
Küsme ne olur, hadi bana bak
Burda haykırışlarını duyan
***
Aldanma onlara, hepsi yalan
Bütün şehir rüyada inan
Bir ilkbahar günü güneş gibi
Çık karşıma aniden, geç olmadan
***
Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde
Ekleyeceksen derdime dert, çekinme
Sev seveceksen, taş değilim bak önünde
"Git gideceksen" desem de sen yine gitme
***
Duy nefesimi, yüzüme dokun
Eski sen uzakta şuan
Düşme ne olur, sesime tutun
Burdan yalvarışlarını duyan
***
Aldanma onlara, hepsi yalan
Bütün şehir riyada inan
Bir ilkbahar günü güneş gibi
Çık karşıma aniden, geç olmadan
***
Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde
Ekleyeceksen derdime dert, çekinme
Sev seveceksen, taş değilim bak önünde
"Git gideceksen" desem de sen yine gitme
***
Gel geleceksen sev ve fesat yok içimde
Ekleyeceksen derdime dert, çekinme
Sev seveceksen, taş değilim bak önünde
"Git gideceksen" desem de sen yine gitme
***
"Git gideceksen" desem de sen yine gitme
-
Haberin geldi, yine en son ben duydum
Bunu ummazdım, yerim çarçabuk doldu
Ağır geldi, geçti kalbime oturdu
Sana hiç kızamadım, olması gereken buydu
Seyrettim ellerini değerken başkasına
Hep severdim gülümsemeni
Gül daha çok gül, yakışır sana
Kıymet bilsin yanındaki
Son iyi kalbi ona bıraktım
Ben savdım sıramı, harcadım şansımı
Onlar sana iyi baksın
Kime niyet, kime kısmet, kime nispet
Geçmedi, geçmez içimizden arsız hasret
Göresim geldi, arkadaşlar beni tuttu
Seni arayamadım, artık buna hakkım yoktu