5 sureden oluşan 25. cüz Kuran-ı Kerimin 481. sayfasında başlayan 25. cüzde ilk olarak Fussilet Suresi tamamlanır. Ardından 53 ayetten oluşan Şûrâ Suresi 482-488. sayfalar , 89 ayetten oluşan Zuhruf Suresi 488-494. sayfalar, 59 ayetten oluşan Duhân Suresi 495-497. sayfalar ve 33. ayete kadar Câsiye Suresi okunur. 25. cüz 500. sayfada sonlanır. İşte Mazlum Kiperin sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 25. cüz ile Fussilet Suresi 47. ayetle başlayan sure 54. ayetle tamamlanır, Şûrâ Suresi,Zuhruf Suresi, Duhân Suresi, Zuhruf Suresi ve Câsiye Suresi 33. ayete kadar