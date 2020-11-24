30. cüz 37 sureden oluşur ve 24 sayfadır. 30. cüz Nebe suresi ile başlar, Nâs Suresi ile biter. İşte Osman Şahinin sesinden dinleyebileceğiniz 30. cüz ve Nebe Suresi, Naziât Suresi, Abese Sures, Tekvîr Suresi, İnfitâr Suresi, Mutaffifîn Suresi, İnşikâk Suresi, Burûc Suresi, Târık Suresi, Alâ Suresi, Ğâşiye Suresi, Fecr Suresi, Beled Suresi, Şems Suresi, Leyl Suresi, Duhâ Suresi, İnşirâh Suresi, Tîn Suresi, Alak Suresi, Kadir Suresi, Beyyine Suresi, Zilzâl Suresi, Âdiyât Suresi, Kâria Suresi, Tekâsür Suresi, Asr Suresi, Hümeze Suresi, Fîl Suresi, Kureyş Suresi, Maûn Suresi, Kevser Suresi, Kâfirûn Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlâs Suresi, Felak Suresi, Nâs Suresi