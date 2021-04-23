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Mazlum Kiper
Mazlum Kiper
Sure mealleri...
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En Çok Dinlenen Mazlum Kiper Şarkıları
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01
1. cüz
Fatiha Suresi | Bakara Suresi (142. ayete kadar)
Mazlum Kiper
1:08:53
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02
30. cüz
Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter
Mazlum Kiper
43:57
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03
29. cüz
Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi
Mazlum Kiper
44:23
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04
28. cüz
Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi
Mazlum Kiper
41:49
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05
27. cüz
Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi
Mazlum Kiper
42:15
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