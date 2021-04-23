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7/24 Dinle Mazlum Kiper

Mazlum Kiper

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01

1. cüz Fatiha Suresi | Bakara Suresi (142. ayete kadar)

Mazlum Kiper 1:08:53
02

30. cüz Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter

Mazlum Kiper 43:57
03

29. cüz Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi

Mazlum Kiper 44:23
04

28. cüz Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi

Mazlum Kiper 41:49
05

27. cüz Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi

Mazlum Kiper 42:15

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