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Mediha Demirkıran
Mediha Demirkıran
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01
Yaşamaya Bak (Düşmeden Saçlarına Ak)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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02
Senden Uzak Günlerim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aleaddin Yavaşça
Besteci:
Alaeddin Yavaşça
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03
Seninle Düştüm Dile
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Söz yazarı:
Sabri Süha Ansen
Besteci:
Sabri Süha Ansen
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04
Bu Son Şarkımda Sen Varsın
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Söz yazarı:
Muzaffer İlkar
Besteci:
Muzaffer İlkar
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05
Rüzgar Söylüyor
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Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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