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Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor / Unutulmaz Besteler, Vol. 3
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor / Unutulmaz Besteler, Vol. 3 Şarkı Sözleri
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Mediha Şen Sancakoğlu
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor / Unutulmaz Besteler, Vol. 3
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Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
***
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
***
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok
Sevgililer yok
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
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Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor
Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor
Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor
Feryâdıma efganıma kimse bir ses vermiyor
Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor
Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor
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Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?
Neden başınızı öne eğdiniz?
***
İçimde uyanan eski bir arzu
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki, "Yıllardır aradığın bu"
Şimdi soruyorum büküp boynumu, ah
Daha önceleri neredeydiniz?
Daha önceleri neredeydiniz?
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Hüsnüne güvenme ey ruy-i mahım
Niceler bu tarz-ı revişten geçti
Seni vefasız
Seni vefasız
***
Sana kar etmedi feryad-ı ahım
Aman ah
Benim ahım kuy-i keşişten geçti
Seni vefasız
Seni vefasız
***
Aman ah aman
Seni bi-mürüvvet, seni bi-vefa
Kim kime etmiştir ettiğin bana
Şimdi yar olmayı istersin amma
Nideyim güzelim iş işten geçti
Seni vefasız
Seni vefasız
***
Benden sana destur ey çeşm-i afet
Kiminle istersen eyle muhabbet
Şimden geru sen sağ ben de selamet
Aman ah aman
Fevkiya bu alışverişten geçti
Seni vefasız
Seni vefasız
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