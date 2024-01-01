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Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor (Türk Sanat Müziği Özel Arşivi, Vol. 1)
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor (Türk Sanat Müziği Özel Arşivi, Vol. 1) Şarkı Sözleri
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Mediha Şen Sancakoğlu
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor (Türk Sanat Müziği Özel Arşivi, Vol. 1)
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Bu yara başka yara dertliyim yardan yana
Bu yara başka yara dertliyim yardan yana
Zalim gurbet benimde kimsem yok derdim yana
Zalim gurbet benimde kimsem yok derdim yana
***
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
***
Kar yağdı ayaz oldu içerim dertle doldu
Kar yağdı ayaz oldu içerim dertle doldu
Başka derman yok imiş gözyaşım derman oldu
Başka derman yok imiş gözyaşım derman oldu
***
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
***
Gözlerim görmez gayrı ağlarım zağrı zağrı
Gözlerim görmez gayrı ağlarım zağrı zağrı
Bu gurbete düşeli yarimden kaldım ayrı
Bu gurbete düşeli yarimden kaldım ayrı
***
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
Bahçeler gül açar bülbüller figan saçar
Ne zalim yar sevmişim darda bırakıp kaçar
-
Şarkım Türküm Gazelim
Sensin inandığım
Meleklerden De Güzel
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
Sensin İnan Sevgilim
***
Arzu Emel Düşüncem
Sensiz Geçmez Bir Gecem
Dilimdeki Her Hecem
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
***
Sensin İnan Sevgilim
***
Göz Açıp Da Gördüğüm
Hemen Gönül Verdiğim
Canım Gibi Sevdiğim
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
Sensin İnan Sevgilim
***
Alım Yeşilim Sarım
Yazım Kışım Baharım
Oğlum Aşkım İlk Göz Ağrım
Sensin İnan Sevgilim
***
Arzu Emel Düşüncem
Sensiz Geçmez Bir Gecem
Dilimdeki Her Hecem
Sensin İnan Sevgilim
-
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
***
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
***
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
***
Belki bir deniz kenarında
El ele mâziyi konuşacağız
Benim içimde yanar ateş var
Sevgilim, ne zaman buluşacağız
***
Belki bir deniz kenarında
El ele mâziyi konuşacağız
Belki bir deniz kenarında
El ele mâziyi konuşacağız
***
Benim içimde yanar ateş var
Sevgilim, ne zaman buluşacağız
Benim içimde yanar ateş var
Sevgilim, ne zaman buluşacağız
***
Belki bir gemi güvertesinde
Sen beni unutmuş, için kupkuru
Benim gönlümde hâlâ o arzu
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
***
Belki bir gemi güvertesinde
Sen beni unutmuş, için kupkuru
Belki bir gemi güvertesinde
Sen beni unutmuş, için kupkuru
***
Benim gönlümde hâlâ o arzu
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
Benim gönlümde hâlâ o arzu
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
Sevgilim, ne zaman kavuşacağız
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