×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Mediha Şen Sancakoğlu
Mediha Şen Sancakoğlu
Yeşilçam Müzikleri
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Kemancı
İstasyon
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Saymadım Kaç Yıl Oldu
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
Şikayet Et
03
Sorma Bana Nafile
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Selahattin Pınar
Şikayet Et
04
Ağlamakla İnlemekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sadi Hoşses
Besteci:
Sadi Hoşses
Şikayet Et
05
Yine Bu Yıl Ada
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Osman Nihat Akın
Besteci:
Osman Nihat Akın
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor
Mediha Şen Sancakoğlu
Mediha Şen Sancakoğlu Söylüyor-1
Mediha Şen Sancakoğlu
Çalma Listeleri
Hülya Koçyiğit | Film Müzikleri
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git