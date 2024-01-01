Mediha Şen Sancakoğlu

Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız *** Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak *** İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız *** Belki bir deniz kenarında El ele mâziyi konuşacağız Benim içimde yanar ateş var Sevgilim, ne zaman buluşacağız *** Belki bir deniz kenarında El ele mâziyi konuşacağız Belki bir deniz kenarında El ele mâziyi konuşacağız *** Benim içimde yanar ateş var Sevgilim, ne zaman buluşacağız Benim içimde yanar ateş var Sevgilim, ne zaman buluşacağız *** Belki bir gemi güvertesinde Sen beni unutmuş, için kupkuru Benim gönlümde hâlâ o arzu Sevgilim, ne zaman kavuşacağız *** Belki bir gemi güvertesinde Sen beni unutmuş, için kupkuru Belki bir gemi güvertesinde Sen beni unutmuş, için kupkuru *** Benim gönlümde hâlâ o arzu Sevgilim, ne zaman kavuşacağız Benim gönlümde hâlâ o arzu Sevgilim, ne zaman kavuşacağız Sevgilim, ne zaman kavuşacağız Sevgilim, ne zaman kavuşacağız Sevgilim, ne zaman kavuşacağız