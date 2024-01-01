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7/24 Dinle Aşk İçin

Aşk İçin Şarkı Sözleri

Mediha Şen Sancakoğlu Aşk İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mediha Şen Sancakoğlu Aşk İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu

Aşk İçin

  • Hüsnüne Güvenme

  • Değmez

  • Hadi Git

  • Karabiberim

  • Taşıma Su

  • Aşk İçin

  • İçmeli

  • Affedemem

  • Özledim Aşkını

  • Aşkın Kitabı

  • Zakkum

  • Sevişen Dalgalar

  • Deliriyorum

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