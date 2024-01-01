Mediha Şen Sancakoğlu

Hüsnüne Güvenme Hüsnüne güvenme ey ruy-i mahım Niceler bu tarz-ı revişten geçti Seni vefasız Seni vefasız *** Sana kar etmedi feryad-ı ahım Aman ah Benim ahım kuy-i keşişten geçti Seni vefasız Seni vefasız *** Aman ah aman Seni bi-mürüvvet, seni bi-vefa Kim kime etmiştir ettiğin bana Şimdi yar olmayı istersin amma Nideyim güzelim iş işten geçti Seni vefasız Seni vefasız *** Benden sana destur ey çeşm-i afet Kiminle istersen eyle muhabbet Şimden geru sen sağ ben de selamet Aman ah aman Fevkiya bu alışverişten geçti Seni vefasız Seni vefasız

Değmez Kararır gecem yok olur seninle Bir hüzün çöker ansızın üstüme Sensizlik içimi kor gibi yakar Solar gönül bahçem sıcak tenimde *** Bir veda akşamıdır yaşanan Buruk bir anı kalbimde parlayan Resmine bakıp yaşlı gözle ardından Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Kararır gecem yok olur seninle Bir hüzün çöker ansızın üstüme Sensizlik içimi kor gibi yakar Solar gönül bahçem sıcak tenimde *** Bir veda akşamıdır yaşanan Buruk bir anı kalbimde parlayan Resmine bakıp yaşlı gözle ardından Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez *** Değmez, aşklara değmez Yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez

Hadi Git Gecenin yarısı düş mü yoksa gerçek mi? Yine geldin yanıma hadi git Bırak sen beni yeni rüyalarıma Melekler gibi ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi git Aç kollarını yeni dünyalarına Gökkuşağı ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi hadi hadi git