Meghan Elizabeth Trainor, 22 Aralık 1993 tarihinde Amerika’da dünyaya gelmiştir. Meghan henüz 11 yaşında ailesinin müzik kökenli olması nedeniyie şarkı sözü yazmaya başlamıştır. 4 yıl boyunca Island Fusion isimli grupta çalmış, solo ve geri vokal yapmıştır. Ayrıca performanslarında klavye, gitar, perküsyon gibi müzik aletleriyle ilgilenmiştir. 2011 yılında kendi yazdığı şarkılardan oluşan I'll Sing With You isimli bir albüm yayınlamış fakat aradığı çıkışı yakalayamamıştır. Trainor, gezilerinin birinde Grammy adaylarını belirleyen yapımcı Kevin Kadish ile tanışmış ve onunla bir şarkı yazmıştır. İkili 2014 yılında birlikte "All About That Bass" şarkısını yazdı ve sonra birçok şarkıcının ilgilisi çeker diye yayın şirketlerine gönderdiler. Şarkının demosunu dinleyen Epic Records 'ın CEO'su LA Reid, Meghan Trainor ile solo albüm için anlaşma imzaladı ve bu şarkıyla iyi bir çıkış yapmıştır. Trainor'ın müzik anlayışı genel olarak bubblegum pop, blue-eyed soul, doo-wop ve pop türleriyle bağdaşmaktadır.