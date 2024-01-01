Çakır Eminem / Sarı Gelin Şarkı Sözleri
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Mehmet Ahıskalı
Çakır Eminem / Sarı Gelin
-
Huma kuşu yükseklerden seslenir
Yar koynunda bir çit suna beslenir beslenir
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlayım ki deli gönül uslanır uslanır
Ben ağlayım ki deli gönül eylen eylen
***
Sen bağ ol ki ben bahçende gül olum
Layıkmıdır yanım yanım kül olum
Sen efendim ben kapında kul olum
Koy desinler bu da bunun kuludur
Koy desinler gülüm eylen eylen
-
Acem Ülkesinde (Uy Amman Amman Yar Amman Amman)
Eyleşdim Galdım Sene Gurban
***
Gel Gel Hele Hele Gel
Gel Gel Yavaş Gel
Aman Allah Ölürem Gel
Aman Allah Yanaram Gel
***
Acem Ülkesinde (Uy Amman Amman Yar Amman Amman)
Bir Güzel Gördüm Sene Gurban
***
Gel Gel Hele Hele Gel
Gel Gel Yavaş Gel
Aman Allah Ölürem Gel
Aman Allah Yanaram Gel
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
İçinde bir kız gezer oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
***
Elinde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
Katlime ferman yazar oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
***
Seni vermem ellere
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
Nicedir bu canım sağ oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
-
Mızıka çalındı, düğün mü sandın?
Al, yeşil bayrağı gelin mi sandın?
Yemen'e gideni gelir mi sandın?
***
Dön gel ağam dön gel dayaniram!
Uyku gaflet basmış uyanamiram!
Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy
İnanamiram
Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy
İnanamiram
***
Ağamı yolladım yemen eline
Çifte tabancada takmış beline
Ayrılık olur mu teze geline
***
Dön gel ağam dön gel dayanamirem
Uyku gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy
İnanamiram
Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy
İnanamiram
-
Ihlamıyam pazıyam
Al gerdanda yazıyam
Seni bana verseler
Dilenmeye razıyam
***
Digel kız gel yanıma 2
Kanım kaynar kanını
Seni de saram canıma
***
Saçlarını öresen
Yar sen bana gelesen
Eğer bana gelmezsen
Sen bir günde ölesen
***
Digel kız gel yanıma 2
Kanım kaynar kanını
Seni de saram canıma
***
Bu bağ bizim olaydı
Kuru üzüm olaydı
Ortaklık malı neylim
Hepsi bizim olaydı
***
Digel kız gel yanıma 2
Kanım kaynar kanını
Seni de saram canıma
-
Dağdan da dağa gezerim
Emine'me selam ederim
Emine'm kızını vermezse
Başını tutup ezerim
***
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
***
Dağdan da dağa gezerim
Emine'mde hile sezerim
Emine'm kızım verirse
Emine'me dua ederim
***
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
***
Dağda da davarım otlar
Bu yurtlar bizim yurtlar
Emine'm sen bensiz gezme
Seni yer burda kurtlar
***
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
***
Dağlarda gezen oğlan
Destanlar yazan oğlan
Anam beni verecah
Çoh para kazan oğlan
***
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
-
-
Kargının ucunu salla x2
Etme düşmana eyvallah
Le le le le le le le le le le
Le le le le le le le le le le can
Etme düşmana eyvallah
***
Uca dağların başında
Karlı dağların başında
Tek atlı gezdiğin var mı
Le le le le le le le le le le
Le le le le le le le le le le can
Tek atlı gezdiğin var mı
***
Her taraftan üç beş kelle x2
Terkiye astığın var mı
***
Le le le le le le le le le le
Le le le le le le le le le le can
Terkiye astığın var mı
***
Kargının ucunu salla x2
Etme düşmana eyvallah
Le le le le le le le le le le
Le le le le le le le le le le can
Etme düşmana eyvallah
***
Köroğlu söyler şanından x2
Kuş uçurmaz meydanından
Le le le le le le le le le le
Le le le le le le le le le le can
Kuş uçurmaz meydanından
-
Bu tepe pullu tepe nenni de yârimnenni
Su gelir serpe serpe eski de yârim hani
Dediler yâr uyumuş nenni de yârim nenni
Uyardım öpe öpe eski de yârim hani
***
Dediler yâr uyumuş nenni de yârim nenni
Uyardım öpe öpe eski de yârim hani
***
Altını bozdurayım nenni de yârim nenni
Gerdana dizdireyim eski de yârim hani
İpek mendil değilsen nenni de yârim nenni
Cebimde gezdireyim eski de yârim hani
***
İpek mendil değilsen nenni de yârim nenni
Cebimde gezdireyim eski de yârim hani
***
Altındır alay değil nenni de yârim nenni
Gümüştür kalay değil eski de yârim hani
Kınamayın ha dostlar nenni de yârim nenni
Sevdadır kolay değil eski de yârim hani
***
Kınamayın ha dostlar nenni de yârim nenni
Sevdadır kolay değil eski de yârim hani