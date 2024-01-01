Mehmet Ahıskalı

Mızıka Çalındı Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al, yeşil bayrağı gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? *** Dön gel ağam dön gel dayaniram! Uyku gaflet basmış uyanamiram! Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy İnanamiram Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy İnanamiram *** Ağamı yolladım yemen eline Çifte tabancada takmış beline Ayrılık olur mu teze geline *** Dön gel ağam dön gel dayanamirem Uyku gaflet basmış uyanamiram Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy İnanamiram Ağam öldüğüne, ooy, ooy, ooy, ooy İnanamiram

Acem Ulkesi Acem Ülkesinde (Uy Amman Amman Yar Amman Amman) Eyleşdim Galdım Sene Gurban *** Gel Gel Hele Hele Gel Gel Gel Yavaş Gel Aman Allah Ölürem Gel Aman Allah Yanaram Gel *** Acem Ülkesinde (Uy Amman Amman Yar Amman Amman) Bir Güzel Gördüm Sene Gurban *** Gel Gel Hele Hele Gel Gel Gel Yavaş Gel Aman Allah Ölürem Gel Aman Allah Yanaram Gel

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** İçinde bir kız gezer oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim *** Elinde divit kalem Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** Katlime ferman yazar oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim *** Seni vermem ellere Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** Nicedir bu canım sağ oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim

Huma Kuşu(U.h) Huma kuşu yükseklerden seslenir Yar koynunda bir çit suna beslenir beslenir Sen ağlama kirpiklerin ıslanır Ben ağlayım ki deli gönül uslanır uslanır Ben ağlayım ki deli gönül eylen eylen *** Sen bağ ol ki ben bahçende gül olum Layıkmıdır yanım yanım kül olum Sen efendim ben kapında kul olum Koy desinler bu da bunun kuludur Koy desinler gülüm eylen eylen

Potpori(Di Gel Kız Gel) Ihlamıyam pazıyam Al gerdanda yazıyam Seni bana verseler Dilenmeye razıyam *** Digel kız gel yanıma 2 Kanım kaynar kanını Seni de saram canıma *** Saçlarını öresen Yar sen bana gelesen Eğer bana gelmezsen Sen bir günde ölesen *** Digel kız gel yanıma 2 Kanım kaynar kanını Seni de saram canıma *** Bu bağ bizim olaydı Kuru üzüm olaydı Ortaklık malı neylim Hepsi bizim olaydı *** Digel kız gel yanıma 2 Kanım kaynar kanını Seni de saram canıma

Çakır Eminem Dağdan da dağa gezerim Emine'me selam ederim Emine'm kızını vermezse Başını tutup ezerim *** Emine'm Emine'm çakır Emine'm Gözlerinin altı çukur Emine'm *** Dağdan da dağa gezerim Emine'mde hile sezerim Emine'm kızım verirse Emine'me dua ederim *** Emine'm Emine'm çakır Emine'm Gözlerinin altı çukur Emine'm *** Dağda da davarım otlar Bu yurtlar bizim yurtlar Emine'm sen bensiz gezme Seni yer burda kurtlar *** Emine'm Emine'm çakır Emine'm Gözlerinin altı çukur Emine'm *** Dağlarda gezen oğlan Destanlar yazan oğlan Anam beni verecah Çoh para kazan oğlan *** Emine'm Emine'm çakır Emine'm Gözlerinin altı çukur Emine'm

Uca Dağların Başında Kargının ucunu salla x2 Etme düşmana eyvallah Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Etme düşmana eyvallah *** Uca dağların başında Karlı dağların başında Tek atlı gezdiğin var mı Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Tek atlı gezdiğin var mı *** Her taraftan üç beş kelle x2 Terkiye astığın var mı *** Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Terkiye astığın var mı *** Kargının ucunu salla x2 Etme düşmana eyvallah Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Etme düşmana eyvallah *** Köroğlu söyler şanından x2 Kuş uçurmaz meydanından Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Kuş uçurmaz meydanından