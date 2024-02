Mehmet Ahıskalı

Kargının ucunu salla x2 Etme düşmana eyvallah Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Etme düşmana eyvallah *** Uca dağların başında Karlı dağların başında Tek atlı gezdiğin var mı Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Tek atlı gezdiğin var mı *** Her taraftan üç beş kelle x2 Terkiye astığın var mı *** Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Terkiye astığın var mı *** Kargının ucunu salla x2 Etme düşmana eyvallah Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Etme düşmana eyvallah *** Köroğlu söyler şanından x2 Kuş uçurmaz meydanından Le le le le le le le le le le Le le le le le le le le le le can Kuş uçurmaz meydanından