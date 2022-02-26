Mehmet Akif İnan

Mahzen Şarkı Sözleri
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Çevir gözlerini içimden yana
Sırrını saklayan mahzeninim ben
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Uzat umutlarını düşlerime dek
Hiçbir şey değil hep seninim ben
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Bu yazgı bizlerin ortak ülkesi
Hüznün sevincin ve güveninim ben
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Toprağım güneşim mevsimim sensin
Suyunum havanım ekmeğinim ben
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Birlikte uyandık aynı uykudan
Öncen, sonran, eskin ve yeninim ben
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Seninle ilgimiz bir heves değil
İyi bil neyimsin benim, nenim ben