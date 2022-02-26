Mehmet Akif İnan

Çevir gözlerini içimden yana Sırrını saklayan mahzeninim ben *** Uzat umutlarını düşlerime dek Hiçbir şey değil hep seninim ben *** Bu yazgı bizlerin ortak ülkesi Hüznün sevincin ve güveninim ben *** Toprağım güneşim mevsimim sensin Suyunum havanım ekmeğinim ben *** Birlikte uyandık aynı uykudan Öncen, sonran, eskin ve yeninim ben *** Seninle ilgimiz bir heves değil İyi bil neyimsin benim, nenim ben