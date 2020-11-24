Kuran-ı Kerimde 401. sayfada başlayan 21. 401-420. sayfaları arasında yer alır ve 5 sureden oluşur. 46. ayetle başlayan Aankebût Suresi 69. ayetle tamamladır. Ardından sırasıyla 60 ayetten oluşan Rûm Suresi 403-409. sayfalar, 34 ayetten oluşan Lokmân Suresi 410-413. sayfalar, 30 ayetten oluşan Secde Suresi 414-416. sayfalar ve 31. ayete kadar Ahzâb Suresi okunur. İşte Mehmet Atayın sesinden dinleyebileceğiniz 21 cüz ile Aankebût Suresi 46. ayetten başlar ve sure 69. ayetle tamamlanır, Rûm Suresi, Lokmân Suresi, Secde Suresi ve Ahzâb Suresi 31. ayete kadar