×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Mehmet Atıcı
Mehmet Atıcı
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
Daha Fazla
En Çok Dinlenen Mehmet Atıcı Şarkıları
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Zuhruf Suresi 1-10
(1. ila 10. ayetler)
Mehmet Atıcı
06:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Yûnus suresi 1-10
(1. ila 10. ayetler)
Mehmet Atıcı
13:25
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Yâsîn Suresi 71-83
(71. ila 83. ayetler)
Mehmet Atıcı
08:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Şûrâ Suresi 49-53
(49. ila 53. ayetler)
Mehmet Atıcı
06:58
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Nûr Suresi 32-34
(32. ila 34. ayetler)
Mehmet Atıcı
06:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
...
KAPAT
**
Tüm Şarkılar
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git