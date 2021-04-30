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Mehmet Atıcı

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Mehmet Atıcı Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zuhruf Suresi 1-10 (1. ila 10. ayetler)

Mehmet Atıcı 06:17
02

Yûnus suresi 1-10 (1. ila 10. ayetler)

Mehmet Atıcı 13:25
03

Yâsîn Suresi 71-83 (71. ila 83. ayetler)

Mehmet Atıcı 08:56
04

Şûrâ Suresi 49-53 (49. ila 53. ayetler)

Mehmet Atıcı 06:58
05

Nûr Suresi 32-34 (32. ila 34. ayetler)

Mehmet Atıcı 06:30

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