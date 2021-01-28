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Mehmet Bilir

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En Çok Dinlenen Mehmet Bilir Şarkıları

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01

İnfitâr Suresi 6-19 (6. ila 19. ayetler)

Mehmet Bilir 06:41
02

Enbiyâ Suresi 101-112 (101. ila 112. ayetler)

Mehmet Bilir 12:24
03

Meryem Suresi 40-56 (40. ila 56. ayetler)

Mehmet Bilir 17:26
04

Kasas Suresi 68-77 (68. ila 77. ayetler)

Mehmet Bilir 13:54
05

İbrâhîm Suresi 27-34 (27. ila34. ayetler)

Mehmet Bilir 10:58

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