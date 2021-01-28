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Mehmet Bilir
Mehmet Bilir
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Mehmet Bilir Şarkıları
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01
İnfitâr Suresi 6-19
(6. ila 19. ayetler)
Mehmet Bilir
06:41
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02
Enbiyâ Suresi 101-112
(101. ila 112. ayetler)
Mehmet Bilir
12:24
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03
Meryem Suresi 40-56
(40. ila 56. ayetler)
Mehmet Bilir
17:26
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04
Kasas Suresi 68-77
(68. ila 77. ayetler)
Mehmet Bilir
13:54
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05
İbrâhîm Suresi 27-34
(27. ila34. ayetler)
Mehmet Bilir
10:58
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