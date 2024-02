Mehmet Celal

Aynı Yalınlıkta Ölmek İsterim-Veda Aynı yalınlıkla ölmek isterim Kırda bir çiçek gibi sakin Yıldızlar parlasın üstümde Yeryüzü uzansın altımda sessiz *** Yıldızlar parlasın üstümde Yeryüzü uzansın altımda sessiz Öldüğümde şafak vaktinde yarın Ağlamayın mezarımın baş ucunda *** Olmayacağım toprağın altında Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin *** Geleceğim bazen uykudayken sen Beklenmedik uzak bir konuk gibi Sokakta bir başıma koyma beni Kapıyı sürgüleme üstümden *** Usulca girecek, bir yere ilişeceğim Bir zaman karanlıkta bakacağım yüzüne Görüntün doyasıya dolunca gözlerime Seni kucaklayacak ve çıkıp gideceğim Görüntün doyasıya dolunca gözlerime Seni kucaklayacak ve çıkıp gideceğim *** Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Özgürlük rüzgârıyım ben Eseceğim üzerinde ülkemin Özgürlük rüzgârıyım ben Eseceğim üzerinde ülkemin *** Dürüstçe yaşadım ben Yüzüm güneşe dönük öleceğim Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin

Başka Bir Yol Var Gün ağarırken gir kapımdan Dilsiz olmuşken yutkunmaktan Ağlarken içimde içimde Tam uyanacakken dursun zaman *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Siz dağılırken, gir kapımdan Biçare olmuşken susuzluktan Bir umut olsa, doğsa içimde Tam uyanacakken dursa zaman Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var

Küllerinden Bu puslu bekleyiş sona ermeden önce Olur da zamanım yetmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasla yaşamak nasıldır bilir misin Hiçbir şeyden korkmamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden *** Bu sessiz film bitip perde inmeden önce Akan yazılar sana görünmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasta yaşamak nasıldır bilir misin Güldüğün her an biraz ağlamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden

Kıramazsın Aklımda kim bu kim böyle sakin yaklaşıyor Kalbimde son Eylül kuru bir Gül bende duruyor Neredeyse hiç kimse hiç bir Buse Hatır sormuyor Belki bir Saniye bazen birden Umut doğuyor Gel yaklaş korkmadan Gün son kez batmadan Üstünden geçtiler Kalbimin Kıramazsın, üstünden geçtiler Kalbimin Kıramazsın, zaten üstünden geçtiler Kalbimin Yalnızsan her Nefes gür bir Ses, sağır ediyor Erkenden hür esen kara Yelden Gemiler kaçıyor Gel yaklaş korkmadan Gün son kez batmadan Üstünden geçtiler kalbimin Kıramazsın, üstünden geçtiler Kalbimin Kıramazsın, zaten üstünden geçtiler Kalbimin

Koridor Uzun, uzun, uzun, uzun bir Koridor Düşün, adım, adım, adım, adım gittiğim bir Vurgun Kendimden ve senden, başıma gelen en, en güzel şeylerden Aklımdan, Fikrimden Zaten hiç yokmuşsun * Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş gittiğimi düşün Ağır, ağır, ağır, ağır eksilirken Yükün Omzundan, Göğsünden, geride kalan en, en güzel Günlerden Sevgimden, Ömrümden Zaten hiç yokmuşsun

Koyu Bu yanan Ateşin son ak Koru Sesime uyansan var mıdır Yolu O durun Güneşin ısıtırken Suyu Ben anadan üryan, anadan üryan Yaralıyım evet tepeden tırnağa Kim değil ki söyle bana Bıraktığın Emanetten sevgisizlik Büyük Sefalet, en büyük Sefalet Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de Umudu bulmanın var bir Yolu Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa Varsın gözüksün siyahtan Koyu Bu garip Ateşin Ortasında Sevgiyi bulduk bir şarkıda İnsan evladının Göz Yaşında Biz anadan üryan, anadan üryan Yaralıyız evet, tepeden tırnağa Kim değil ki söyle bana Sağır eden o kirli Ses Altı üstü bir Rivayet, sadece Rivayet Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de Umudu bulmanın var bir Yolu Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa Varsın gözüksün siyahtan Koyu Canım Kardeşim umudu kaybetme Yaşamana bak sarılıp kendine Masum bir Uyanış yeter bize Duygularımız üryan, anadan üryan Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de Umudu bulmanın var bir Yolu Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa Varsın gözüksün siyahtan Koyu

Parmak İzi Sustuklarım mıyım söylediklerim mi Bulduklarım mıyım kaybettiklerim mi Aldıklarım mıyım verdiklerim mi Seçtiklerim miyim vazgeçtiklerim mi * Yazdıklarım mıyım sildiklerim mi Devrimlerim mi evrimlerim mi Kaldıklarım mıyım gittiklerim miyim Ektiklerim miyim biçtiklerim mi * Sevdiğim, sövdüğüm, yaktığım, bozduğum her an şahit Dünyanın Gözü Öldüğüm, dirildiğim, gittiğim, döndüğüm her yer şahit bir Parmak İzi Parmak İzi * Övdüklerim miyim yerdiklerim mi Kabullerim miyim reddettiklerim mi Kaldıklarım mıyım geçtiklerim mi Yaktıklarım mıyım söndürdüklerim mi * Bindiğim, çıktığım, koştuğum, durduğum her an şahit Dünyanın Gözü Islandığım, delirdiğim, öldüğüm, esaretim herkes şahit bir Parmak İzi Parmak İzi

Şarkılar Yalan Söylemez Önüm kapkaranlık Nasıl aydınlanır Ben yanmazsam Sen yanmazsan * Dağılmış ses seda Nasıl anlamlanır Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam * Aşk, acı, devrim, vicdan Hak, umutla yoğrulmazsan Önüm kapkaranlık Nasıl aydınlanır Ben yanmazsam Sen yanmazsan Dağılmış ses seda Nasıl anlamlanır * Düşünmez, sormaz, düşmez, kalkmaz, sevmek bilmez, anlamazsam Aşk, acı, devrim, tutku Hak, umutla yoğrulmazsan Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya * Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler Önüm kapkaranlık * Nasıl aydınlanır Ben yanmazsam Sen yanmazsan Dağılmış ses seda * Nasıl anlamlanır Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam Aşk, acı, devrim, tutku Hak, umutla yoğrulmazsam * Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler

Son Tango Evrenin Tozuyum Annemin Kızıyım Verenin Sözüyüm Anlat belki anlarım * Yer Ayaklarımın altında dans ediyor Gök Başımın tam üstünde Yaş döküyor En uzun Uyku bu derinden Ses geliyor Başka bir Şarkının Tonundan veda ediyor * En son Tango En son Tango * Evrenin Tozuyum Annemin Kızıyım Verenin Sözüyüm Anlat belki anlarım * Bak Çiçeklere Kış ortasından Güneş açıyor İnsan bir Yalanın arkasından bilip koşuyor Kendi Sözlerimin ardında dağ duruyor Kah Düğün kah Cenaze oldu Hayat geçiyor * En son Tango En son Tango * Evrenin Tozuyum Annemin Kızıyım Verenin Sözüyüm Anlat belki anlarım

Sözde Namus Ah, ah Annem Bugün öldüm ben Bir Düğmeyle Delip geçti tam Göğsümden * Tahrik olmuş Aklı durmuş Davetkarmış her Halim O masum, ben namussuz * Çaldığınız Hayallerim Bağladığınız Ellerim Kimse duymadı Sesimi Kaç kez öldürdünüz * Gömdünüz konuştunuz Hapse girip çıktınız Elleriniz kollarınız hala sürüyor Tecavüz * Ah, ah Annem Bugün vuruldum ben Bir an Yıllar sürdü Kan yağdı Gökyüzünden * Bana Yükleyip rahatlamak Sözde namusunuzla Kaç kez öldürdünüz * Gömdünüz konuştunuz Öyle kirli Ruhunuz Sahte Namusunuzla hala sürüyor Tecavüz * Ah, ah Dünya Bir doğurdun, bin öldürdün Gücüm yetmedi Kendine iyi bak Dünya