Mehmet Celal

İspanya Proletarya partisi savaşta en ön safta İspanya'yı İspanya'nın çiçeği En kırmızı çiçeği halkın Omuz omuza dört taburla Dövüşüyor Madrid sokaklarında Anacığım anacığım Bak şuraya Şarkılarla yürüyor alayımız Yürüyor savaşa doğru Non parasan Yürüyor faşizme

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek-1 Aşksız ve paramparçaydı yaşam Bir inancın yüceliğinde buldum seni Bir kavganın güzelliğinde sevdim Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek *** Ne dudaklarda yarım şiirler Ne solmuş aşk ve deniz Uçurumlarda direnen güller Törenlerle yakılmıyordu henüz Dimdik ayaktaydı bitimsiz çoşkular Bazen aşılmış Bazen aşılmak üzere O serdengeçti yaralı tutkular *** Bir deprem çağının birdenbiresinde Önce görevler silahlandı önümüzde Sonra kurallar ve kapkara baskılar Kesildi sanki sözlerin soluğu Türküler yetişmez oldu ahlara İşte içlenmenin o en içli anında Yalnızca sen kaldın kollarımda Yalnızca sen Dağlı çiçeklere döndü gözlerin Hep mutluluk açtı kırlarımda *** Su ve ateş çağındaydı soluğumuz En umutsuz geceyarılarında En ıssız yollarda bırakıldık hep Yıkılmadık Günün bir yüzünde avuçlarken güneşi Bir yüzünde yeniden düştük toprağa Korkmadık Yüreğimizle parçaladık en sert kayaları Filizlenip uzandık dostluğun gökyüzüne En bereketli yağmurları Hep kendi soluğumuzla yarattık *** Aşk demişti yaşamın bütün ustaları Aşk ile sevmek bir güzelliği Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna İşte yüzünde badem çiçekleri Saçlarında gülen toprak ve ilkbahar Sen misin seni sevdiğim o kavga Sen o kavganın güzelliği misin yoksa *** Bir inancın yüceliğinde buldum seni Bir kavganın güzelliğinde sevdim Bin kez budadılar körpe dallarımızı Bin kez kırdılar Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz Bin kez korkuya boğdular zamanı Bin kez ölümlediler Yine doğumdayız işte yine sevinçteyiz Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek

Aynı Yalınlıkta Ölmek İsterim-Veda Aynı yalınlıkla ölmek isterim Kırda bir çiçek gibi sakin Yıldızlar parlasın üstümde Yeryüzü uzansın altımda sessiz *** Yıldızlar parlasın üstümde Yeryüzü uzansın altımda sessiz Öldüğümde şafak vaktinde yarın Ağlamayın mezarımın baş ucunda *** Olmayacağım toprağın altında Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin *** Geleceğim bazen uykudayken sen Beklenmedik uzak bir konuk gibi Sokakta bir başıma koyma beni Kapıyı sürgüleme üstümden *** Usulca girecek, bir yere ilişeceğim Bir zaman karanlıkta bakacağım yüzüne Görüntün doyasıya dolunca gözlerime Seni kucaklayacak ve çıkıp gideceğim Görüntün doyasıya dolunca gözlerime Seni kucaklayacak ve çıkıp gideceğim *** Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Özgürlük rüzgârıyım ben Eseceğim üzerinde ülkemin Özgürlük rüzgârıyım ben Eseceğim üzerinde ülkemin *** Dürüstçe yaşadım ben Yüzüm güneşe dönük öleceğim Özgürlük rüzgârıyım ben Olmayacağım toprağın altında Eseceğim üzerinde ülkemin

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek-2 Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri Suyun ayakları olmuştur ayaklarımız Ellerimiz taşın ve toprağın elleri *** Yağmura susamış sabahlarla çoğalırdık Törenlerle dikilirdik burçlarınıza Türküler söylerdik hep aynı telden Aynı sesten aynı yürekten Dağlara biz verirdik morluğunu Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz *** Tarihin her anı tanıktır bize İlk kez bu topraktan dinlemiştik Toprak bölünüp parçalandığı zaman Çitlerle çevrilip sınırlandığı zaman Acının ilk yangını O zaman tutuşmuştu içimizde Sevginin ilk yaprağı o zaman solmuş O zaman kurumuştu ellerimizde *** Hangi zulümlerin bıçağıydı yaşanan Hangi isyanların elmas şafağı Yine yaralı bir kuştu kimliğimiz Bakardı bulutların taa üstünden Yerin taa derinliklerine Toprak bile usanırken kanla sulanmaktan Yine de basıla basıla canlara Bir sürü bayraklar dikilirdi burçlara İlk sancısıydı sanki toprağın Yanarak geçmişti bütün mevsimler Şatolar yükselmişti etlerimizden Kemiklerimizden kaleler Kimler basmamıştı o dağ yüreğe Basıp da yükselmemişti kimler Nice krallar nice prensler Nice sultanlar nice beyler Surlar saraylar katedraller Çan kuleleri ve minareler Ve daha niceler daha niceler *** Siz ki anlardınız o aşkın dilinden Uzak da olsa bir umut adına Ölümüne çileler çekerdiniz yıllar boyu Şiirlerde türkülerde tanımıştım Soluğunuzda yaban menekşelerinin kokusu Gözlerinizde yıldızlar Ve serin pınarları sonsuz uğultusu Dağlar sizi yaşardı her haksızlıkta Ormanlar sımsıcak dostluğunuzu *** Ne zaman başlasa bir zulüm tufanı Bir çığlık düşse sulara Sığmazdınız kabınıza taşardınız Irmaklar adınızı çizerdi toprağa Değil mi ki hep o aşkların uğruna Özlemi duyulunca özgürlüklerin Öfkesini gökyüzüne çalan Bir şimşek gibi dalardınız yaşama *** Şimdi nedir sanki yaşadığımız Hangi tutsaklığın gecesidir Hangi bağımsızlığın yarım sabahı Ne tanrılar değişmiş ne tarih Putlar kırılmış ve rüzgar esiyor belki Dağlar aşınıyor kendi keyfince Bir türlü kurumuyor o kan pınarı Beylerden krallara kalıyor Krallardan saraysız yeni beylere *** Dev bacalar yükseliyor üstümüzden Kemiklerimizden gökdelenler Kimler basmıyor bu dağ yüreğe Basıp da devleşmiyor kimler Nice şirketler nice bankerler Nice petrolcüler nice armatörler Kasalar bankalar holdingler Silah fabrikatörleri ve işbirlikçiler Ve daha niceler daha niceler Boşuna değil bu telaşlı sessizlik Bu gök çatlaması gece vakti Ve haykırışlarımız Biliyorum yine sizlerden uzak Yine yaralı bir kuştur kimliğimiz Bakarız bulutların taa üstünden Yerin taa derinliklerine Ve gerilip sonsuzluğun zincirsiz aşkına Güneş doğru her yükselişimizde Kana bulanır kınalı göğsümüz Güller açılır kan bahçelerimizde *** Bu diken tarlalarının ötesi Biliyoruz ki baharda bir nar bahçesi Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek-3 Ölmeden önce güneşteydi gözleri İşte bu yüzden Ölürken ışıl ışıldı son sözleri *** Yıllar okyanusta yorgun bir gemi Ve yaşam Karada ağlayan bir sevgiliydi *** Aşkı sordular her yolcuya Dostluğu ve içtenliği sordular En büyük engeller önünde bile Dağlara karşı hep yürekle konuştular Ağrı oldular Kafkas oldular Araya giren her yüce dağın ardından Ayrılıklara karşı inançla durdular *** Kapkara bir çığlıktı her umut Ağlamakla gülmek arasında yaşanan Çiğnenip yutulan mektuplar kimeydi Demir kapılara yazılan şiirler Ve tel örgülere çizilen resimler kime *** Yaşamak denilen bu yüce şiir Bir yaz yağmuru değildir insanda Öyle etkisiz Öyle selamsız geçer mi sanıldı Mutluluk denilen o büyük özlem Bir bülbül şarkısı değildir şafakta Öyle sessiz Öyle soluksuz biter mi sanıldı *** Varsın yeşermemiş olsundu bahçeler Karlar erimemiş olsundu dağlarda Hatta çığ basmış yollar ağzında Henüz kuşatmış olsundu yürekleri Tutuşurdu yine bir dal parçası Kıvılcımlanırdı içten içe Oyulurdu derin derin Yanardı bir kuşun ecelsiz ölmesine *** Yaşanan günde aranmaz her şey Öyle ezbere değil bu devinme Gün olur vurulur şarkılar Gün olur sevinçle dolar ezgiler Çevrilir geçmişin tozlu yaprakları Yığılır yıllar yıl üstüne Devrilir yeniler eski üstüne Hep aynı yol aynı uçurum serüveni Her doğum yeni bir ölüm üstüne *** Ne gönlümüzün coşkularınadır sözümüz Ne ölmüş bir aşkın solgunluğuna Ey gözleri güneş soluğu Yüreği dağ doruğu doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Söylenecek sözümüz bitmedi daha *** Bulvar gürültüsü değildi yaşanan Vitrin kalabalığı değildi Ölümlü dağlardı bir yanları Çiçekleri yas içinde ağlaşan Bir yanları boğulan ırmaklardı Ki suları kan içinde çağlaşan Hangi saz çalabilirdi o sessizliği Hangi dil varabilirdi söylemeye Sazları türkü suçlusuydu onların Sözleri sabır ve çile bağrışan *** İmdat ufuklarında bir ışık mıydı Pembe çocuk gülüşlü bir el Kara kartal bakışlı bir göz müydü O yüzler yabancı değildi kimseye Hani güle uzanmışsa o eller Sarı bir diken sırıtmıştı sessizce Hangi sevgiye dalmışsa o gözler Yaralı bir şiir okunmuştu içinde *** Sevdalıydılar suyun ve toprağın aşkına Tepeden tırnağa inaçlıydılar Düğüm düğüm bağlanan öfkeleri Yüreği sarsan türküler gibi Gönüllerde şahlanacaktı bir gün Ve ilmik ilmik atılan sevinçleri Toplayıp sonsuz maviliklerden Özgürlüğü ağzından öpeceklerdi bir gün *** Günler boyu çiçekler kırıldı belki susmadı tomurcuklar Haberler salındı dört bir yana Kimlerdi yanıtsız ölümlerde kalan Ne sevgi susuzu korkusuzluğadır sözümüz Ne bilinç yoksulu kahramanlığa Ey her soruda bin şimşek çakışlı Her yüzde bin kelebek kalkışlı doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Söylenecek sözümüz bitmedi daha *** Kıraç topraklara sulak mı denildi Ateş böcekleri yıldız mı bilindi Yüründü nakış nakış umutlar diye Sonsuz ve güzel ufuklar diye İhbarlar ve ihanetler içinde Yüründü korkusuz ve yarınsız Yağmur kalabalığı kurşun üstüne *** Hayır Hiçbir zamanı göstermiyordu saatler Yavruydu Coşkuluydu Gökyüzüne karşı uçurumlar tutkunuydu Kirli bir kentin alnında ilk kurban Okullardan kırlara bir ezgi Kırlardan dağlara bir destan Ve o günkü durum Her şey ölüm kadar acı Hangi özgürlüğün açlığıydı bu Hangi tarihin yarım kalmış inancı *** Bütün sesler ihanet tonunda sanki Bütün gözler ihbar kuşkusunda Aranıyor ışık – aranıyor su Yoksul bir kör dövüşü müydü bu Ceylansız bir av partisi mi yoksa Işık gün ortasında Su nehir yatağında Ey kül kokan zamanın irin yarası Kuduzluğun bütün salyaları boşuna *** Her solukta bir aşkın doru rüzgarı Ve her gelincikte bir rengin Çoğul anlamı koşuyor içimizde Bir filizlik fidan değil Bir umutsuz güman değil Bir doğuştur bu şafak diliyle Bir ırmak olup sonsuz yürüme Bir çığ olup yürüdükçe büyüme Serüven değil – çıkar değil Baharın sancısıyla düşmüş yüreğe *** Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne Ne tan atışı doğumların sevincine Ey bir elinde mezarcılar yaratan Bir elinde ebeler koşturan doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek

Komsomollar Kızıl bir karanfil tutmak için Sıkılan binlerce yumruklar Sınıf kinini kusmak için Saflara dizilen yürekler Yepyeni bir dünya kurmak için Saflara dizilen yürekler *** Komsomollar Kavgada parti neferleri Komsomollar Devrimin tunç bilekleri *** Akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere Birdenbire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından *** Yaralı bir atlı yuvarlandı atından Bağırmadı Gidenleri geri çağırmadı Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına Ah ne yazık ne yazıkki ona Dört nala giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak Nal sesleri sönüyordu perde perde Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde Düşerken komsomol kökleriyle Filizleniverdi toprak *** Yepyeni genç neferleriyle Safları sıkılaşarak Komsomollar Kavgada parti neferleri Komsomollar Devrimin tunç bilekleri Komsomollar Düşersen devrim şehidi

Bolivyalı Küçük Asker Bolviyali küçük asker bolviyali küçük asker Sırtında tüfeğin gidiyorsun Bolviyali küçük asker bolviyali küçük asker Sırtında tüfeğin gidiyorsun *** Tüfeğin amerikan mali, tüfeğin amerikan malı Tüfeğin amerikan mali, tüfeğin amerikan malı *** Senyor valentos ver diyor onu sana Senyor valentos ver diyor onu sana Mistır cansının parmağını *** Senyor valentos ver diyor onu sana Senyor valentos ver diyor onu sana Mistır cansının parmağını *** Kardeşini vurman için, kardeşini vurman için Kardeşini vurman için, kardeşini vurman için *** Kim bu ölü bilmiyor musun? Kim bu ölü bilmiyor musun? Bu ölü che guevera *** Arjantinli kübalıydı, arjantinli kübalıydı, Arjantinli kübalıydı, arjantinli kübalıydı En iyi dostundu senin Bolivyalı küçük asker *** Yoksulların dostuydu Doğudan dağlara kadar Sırası dil ağlamanın Bolivyalı küçük asker *** Ele mendil yaraşmaş şimdi Ele tırpan yaraşır Ele mendil yaraşmaz şimdi Ele tırpan yaraşır *** Bolviyalı küçük asker bolviyalı küçük asker Sırtında tüfeğin gidiyorsun Bolviyalı küçük asker bolviyalı küçük asker Sırtında tüfeğin gidiyorsun *** Tüfeğin amerikan malı, tüfeğin amerikan malı Tüfeğin amerikan malı, tüfeğin amerikan malı *** Sinyor valentos ver diyo onu sana Sinyor valentos ver diyo onu sana Mister cansının parmağını *** Sinyor valentos ver diyo onu sana Sinyor valentos ver diyo onu sana Mister cansının parmağını *** Kardeşini vurman için Kardeşini vurman için Che guevarayı vurman için Che guevarayı vurman için *** Che guevarayı vurman için Che guevarayı vurman için Che guevarayı vurman için Che guevarayı vurman için

El Pueblo Udino Jamas Sera Vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido *** De pie cantar Que vamos va a triunfar Avanzan ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer la luz De un rojo amanecer Anuncian ya La vida que vendrá *** De pie luchar Que el pueblo va a triunfar Será mejor La vida que vendrá A conquistar Nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate Se alzarán, dirán Canción de libertad Con decisión La patria vencerá *** Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando: "¡adelante!" El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido *** La patria está Forjando la unidad De norte a sur Se movilizará Desde el salar Ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha Y el trabajo irán La patria cubrirán Su paso ya Anuncia el porvenir *** De pie, cantar El pueblo va a triunfar Millones ya Imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Mujer Con fuego y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador *** Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando: "¡adelante!" El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido (Lara-lara-lara) El pueblo unido jamás será vencido (Lara-lara-lara) El pueblo unido jamás será vencido (Lara-lara-lara) El pueblo unido jamás será vencido (Lara-lara-lara)