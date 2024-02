Mehmet Celal

Ölmeden önce güneşteydi gözleri İşte bu yüzden Ölürken ışıl ışıldı son sözleri *** Yıllar okyanusta yorgun bir gemi Ve yaşam Karada ağlayan bir sevgiliydi *** Aşkı sordular her yolcuya Dostluğu ve içtenliği sordular En büyük engeller önünde bile Dağlara karşı hep yürekle konuştular Ağrı oldular Kafkas oldular Araya giren her yüce dağın ardından Ayrılıklara karşı inançla durdular *** Kapkara bir çığlıktı her umut Ağlamakla gülmek arasında yaşanan Çiğnenip yutulan mektuplar kimeydi Demir kapılara yazılan şiirler Ve tel örgülere çizilen resimler kime *** Yaşamak denilen bu yüce şiir Bir yaz yağmuru değildir insanda Öyle etkisiz Öyle selamsız geçer mi sanıldı Mutluluk denilen o büyük özlem Bir bülbül şarkısı değildir şafakta Öyle sessiz Öyle soluksuz biter mi sanıldı *** Varsın yeşermemiş olsundu bahçeler Karlar erimemiş olsundu dağlarda Hatta çığ basmış yollar ağzında Henüz kuşatmış olsundu yürekleri Tutuşurdu yine bir dal parçası Kıvılcımlanırdı içten içe Oyulurdu derin derin Yanardı bir kuşun ecelsiz ölmesine *** Yaşanan günde aranmaz her şey Öyle ezbere değil bu devinme Gün olur vurulur şarkılar Gün olur sevinçle dolar ezgiler Çevrilir geçmişin tozlu yaprakları Yığılır yıllar yıl üstüne Devrilir yeniler eski üstüne Hep aynı yol aynı uçurum serüveni Her doğum yeni bir ölüm üstüne *** Ne gönlümüzün coşkularınadır sözümüz Ne ölmüş bir aşkın solgunluğuna Ey gözleri güneş soluğu Yüreği dağ doruğu doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Söylenecek sözümüz bitmedi daha *** Bulvar gürültüsü değildi yaşanan Vitrin kalabalığı değildi Ölümlü dağlardı bir yanları Çiçekleri yas içinde ağlaşan Bir yanları boğulan ırmaklardı Ki suları kan içinde çağlaşan Hangi saz çalabilirdi o sessizliği Hangi dil varabilirdi söylemeye Sazları türkü suçlusuydu onların Sözleri sabır ve çile bağrışan *** İmdat ufuklarında bir ışık mıydı Pembe çocuk gülüşlü bir el Kara kartal bakışlı bir göz müydü O yüzler yabancı değildi kimseye Hani güle uzanmışsa o eller Sarı bir diken sırıtmıştı sessizce Hangi sevgiye dalmışsa o gözler Yaralı bir şiir okunmuştu içinde *** Sevdalıydılar suyun ve toprağın aşkına Tepeden tırnağa inaçlıydılar Düğüm düğüm bağlanan öfkeleri Yüreği sarsan türküler gibi Gönüllerde şahlanacaktı bir gün Ve ilmik ilmik atılan sevinçleri Toplayıp sonsuz maviliklerden Özgürlüğü ağzından öpeceklerdi bir gün *** Günler boyu çiçekler kırıldı belki susmadı tomurcuklar Haberler salındı dört bir yana Kimlerdi yanıtsız ölümlerde kalan Ne sevgi susuzu korkusuzluğadır sözümüz Ne bilinç yoksulu kahramanlığa Ey her soruda bin şimşek çakışlı Her yüzde bin kelebek kalkışlı doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Söylenecek sözümüz bitmedi daha *** Kıraç topraklara sulak mı denildi Ateş böcekleri yıldız mı bilindi Yüründü nakış nakış umutlar diye Sonsuz ve güzel ufuklar diye İhbarlar ve ihanetler içinde Yüründü korkusuz ve yarınsız Yağmur kalabalığı kurşun üstüne *** Hayır Hiçbir zamanı göstermiyordu saatler Yavruydu Coşkuluydu Gökyüzüne karşı uçurumlar tutkunuydu Kirli bir kentin alnında ilk kurban Okullardan kırlara bir ezgi Kırlardan dağlara bir destan Ve o günkü durum Her şey ölüm kadar acı Hangi özgürlüğün açlığıydı bu Hangi tarihin yarım kalmış inancı *** Bütün sesler ihanet tonunda sanki Bütün gözler ihbar kuşkusunda Aranıyor ışık – aranıyor su Yoksul bir kör dövüşü müydü bu Ceylansız bir av partisi mi yoksa Işık gün ortasında Su nehir yatağında Ey kül kokan zamanın irin yarası Kuduzluğun bütün salyaları boşuna *** Her solukta bir aşkın doru rüzgarı Ve her gelincikte bir rengin Çoğul anlamı koşuyor içimizde Bir filizlik fidan değil Bir umutsuz güman değil Bir doğuştur bu şafak diliyle Bir ırmak olup sonsuz yürüme Bir çığ olup yürüdükçe büyüme Serüven değil – çıkar değil Baharın sancısıyla düşmüş yüreğe *** Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne Ne tan atışı doğumların sevincine Ey bir elinde mezarcılar yaratan Bir elinde ebeler koşturan doğa Bu seslenişimiz yalnızca sana Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek