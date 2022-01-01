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7/24 Dinle Mehmet Demirtaş

Mehmet Demirtaş

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Halıme Kız

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Bağa Gel Boştana Gel

03

Kibar Kız

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Sen Çiçeksin

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Bugün Ayın Işiği

... KAPAT
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Albümler

Derler Mehmet Demirtaş

Dert Çekene Mehmet Demirtaş

Anadolu Klasikleri 3 Mehmet Demirtaş

Anadolu Klasikleri 4 Mehmet Demirtaş

Anadolu Klasikleri 5 Mehmet Demirtaş

Klasikleri 2 Mehmet Demirtaş

Klasikleri 3 Mehmet Demirtaş

Klasikleri 4 Mehmet Demirtaş

Halay Türküleri Mehmet Demirtaş

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