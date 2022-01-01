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Mehmet Demirtaş
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01
Halıme Kız
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Bağa Gel Boştana Gel
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03
Kibar Kız
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04
Sen Çiçeksin
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05
Bugün Ayın Işiği
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