Ben Ölmeden Önce Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Ben Ölmeden Önce
Tüm Şarkıları
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Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü düşüm vardı
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü aşkım oldu
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
***
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü düşüm vardı
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü aşkım oldu
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
***
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş