Her şeyi unut Hiç konuşmadan Lambayı kapat Derdin olmadan *** Sorsa hep yalan Bildiğin gibi Zaten her zaman Olduğu gibi *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Susmak türlü türlü Benimki yalanlardan Dinlemek başka türlü Söyleyecek söz kalmadan *** Her şeyi unut Hiç konuşmadan Lambayı kapat Derdin olmadan *** Sorsa hep yalan Bildiğin gibi Zaten her zaman Olduğu gibi *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Susmak türlü türlü Benimki yalanlardan Dinlemek başka türlü Söyleyecek söz kalmadan