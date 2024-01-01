06 Sen Kımsın Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
06 Sen Kımsın
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Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız göremedim
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver gerisi eyvallah
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız göremedim
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız sen kimsin