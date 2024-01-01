Mehmet Erdem

Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız göremedim *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver gerisi eyvallah *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız göremedim *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız sen kimsin