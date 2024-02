Mehmet Erdem

Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım *** Kadınım *** Hatırla o günü karşı ki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilkbahar sabahım Sen *** Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık O ılık aydınlık yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor ağlıyorum artık Sen kadınım *** Kadınım *** Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Masamız köşede öylece duruyor Bardaklar boşalmış her biri bir yerde Sanki hepsi hasret senin nefesine Sen kadınım *** Kadınım *** Bana bıraktığın bütün bu hayatın Yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam artık anlıyorum Sen *** Şimdi çok yalnızım ne olur kal benimle O kapıyı kapat elini ver bana Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun Sen kadınım *** Kadınım *** Sen