Mehmet Erdem

Görür görmez olan oldu Ay tutuldu, kalp tutuldu Bir saat durdu yüzyıllık Ben o gün bu gün leylayım *** Ben kendimi kurban verdim Sen oldum, sende kayboldum Yalnız uçmayı öğrendim Kanatlarım varmış meğer benim *** Gemiler yanaşır limanlarıma Seni getirir getirir Geri götürür Dediler hani, Denizin nerede? Denizim benim, Bu su benden dökülür *** Allah'tan kork Çok sevdim çok Sen sevemiyorsun ya kimseyi Kıymetin yok *** Allah'tan kork Çok sevdim çok Sen sevemiyorsun ya kimseyi Kıymetin yok *** Gemiler yanaşır limanlarıma Seni getirir getirir Geri götürür Dediler hani, Denizin nerede? Denizim benim, Bu su benden dökülür *** Allah'tan kork Çok sevdim çok Sen sevemiyorsun ya kimseyi Kıymetin yok *** Allah'tan kork Çok sevdim çok Sen sevemiyorsun ya kimseyi Kıymetin yok *** Allah'tan kork Çok sevdim çok Sen sevemiyorsun ya kimseyi Kıymetin yok