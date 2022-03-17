Allah'tan Kork Ft. Aşkın Nur Yengi Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Allah'tan Kork Ft. Aşkın Nur Yengi
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Görür görmez olan oldu
Ay tutuldu, kalp tutuldu
Bir saat durdu yüzyıllık
Ben o gün bu gün leylayım
***
Ben kendimi kurban verdim
Sen oldum, sende kayboldum
Yalnız uçmayı öğrendim
Kanatlarım varmış meğer benim
***
Gemiler yanaşır limanlarıma
Seni getirir getirir
Geri götürür
Dediler hani,
Denizin nerede?
Denizim benim,
Bu su benden dökülür
***
Allah'tan kork
Çok sevdim çok
Sen sevemiyorsun ya kimseyi
Kıymetin yok
***
Allah'tan kork
Çok sevdim çok
Sen sevemiyorsun ya kimseyi
Kıymetin yok
***
Gemiler yanaşır limanlarıma
Seni getirir getirir
Geri götürür
Dediler hani,
Denizin nerede?
Denizim benim,
Bu su benden dökülür
***
Allah'tan kork
Çok sevdim çok
Sen sevemiyorsun ya kimseyi
Kıymetin yok
***
Allah'tan kork
Çok sevdim çok
Sen sevemiyorsun ya kimseyi
Kıymetin yok
***
Allah'tan kork
Çok sevdim çok
Sen sevemiyorsun ya kimseyi
Kıymetin yok