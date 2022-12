Mehmet Erdem

Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde, terk ettin beni Bir derdin üstüne, bin derdi kattın Her zaman ağlattın, şu gözlerimi Her zaman ağlattın, şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende *** Sanma ki bu dünya, sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine, yar olur sanma Yine benim sana, tek yar olacak Yine benim sana, tek yar olacak *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Gönlümü vermezdim, böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin Seni sevmektense, keşke ölseydim Seni sevmektense, keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende

Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor

Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklar, ah Soluyor birer birer içimizdeki güller *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Boş ver

Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi *** Zehrin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe yüreğim zincir Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Kimse sevemez benim gibi seni Kırk yılda bir gelir barış gibisi Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi