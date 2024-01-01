Mehmet Erdem

Ateş-i Aşka Gel gel yanalım Ateş-i aşka, ateş-i aşka Yanmayan bilmez ateş-i aşka Gel gel yanalım ateş-i aşka Yandır bu cismi ateş-i aşka Yanmayan bilmez ateş-i aşka Terk eyle resmi yandır bu cismi Yandır bu cismi ateş-i aşka

Böyle Ayrılık Olmaz Ft. Rubato Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız? *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin Şimdi ner'desin, ner'de? *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin Şimdi ner'desin, ner'de? *** Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız? *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin Şimdi ner'desin, ner'de? *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin Şimdi ner'desin, ner'de?

Duymak İstiyorum Ft. Cemali Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların Tüm acı anıları bana bırakıp gitme Beni bana ver artık peşinden sürükleme *** Duymak istiyorum, duymak istiyorum Kalbimde ruhunu duymak istiyorum Görmek istiyorum, görmek istiyorum Gözümde gözünü görmek istiyorum *** İncitme kalbimi bırakıp gitme Sana kendimi verdim beni yok etme Ne olur suskun durma bir şeyler söyle Karanlığın içinde kaybolma öyle *** Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum

Hara Dize geldim anladım ki bu alem budur Yazamadım sevdiğime beş altı satır Neyse dedim de duruldum tutundum aşka Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle, gel tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Geceleri gündüzlere katıp dururken Sıkılmadan orada burada atıp dururken Uzun ince bir yollarda kayarken alem Ne hallere düştük ulan durup dururken *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel

Neden Böyleyiz Tek derdim derin bir huzur Seninle bulsam ne olur Biz senle neden böyleyiz? Bir tür savaştan ibaret Aslında aşka ihanet Biz senle neden böyleyiz? *** Bu işler zor bu işler dertli Derdim derinde gizli Bu işler zor zahmetli Zahmet senle kıymetli *** Ah ayrılacağız üzüleceğiz Üzülmeden olmaz ayrılık Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı Zamanla alışacağız *** Aşk nasıl güçlü bir zehir Sarhoşluğu ağır gelir Bir mutlusun bir de değil Tesadüf demek zor gelir Çılgın akan iki nehir Bir araya nasıl gelir *** Bu işler zor bu işler dertli Derdim derinde gizli *** Ah ayrılacağız üzüleceğiz Üzülmeden olmaz ayrılık Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı Zamanla alışacağız *** Ah ayrılacağız üzüleceğiz Üzülmeden olmaz ayrılık Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı Zamanla alışacağız *** Tek derdim derin bir huzur Seninle bulsam ne olur Biz senle neden böyleyiz?

Sen De Vur Gülüm Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım Soğuk, sessiz odam Yalnız akşamlarım *** Bir gitar, bir de hayal dostlarım Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen, demir attığım ** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım Soğuk, sessiz odam Yalnız akşamlarım Bir gitar, bir de hayal dostlarım Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen, demir attığım *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm? Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm

Sensiz Ben Olamam Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin sebebimsin Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin Her anı birlikte, yaşamak dururken elimizde Nasıl bir zamana, ne günlere kaldık ikimiz de *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam *** Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına Benim gönül bahçem ateşlere döndü harap oldu Bu yangın her şeyi, küllere döndürdü öyle durdu *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam *** Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam

Söyle Söyle yağmur çamur Değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim? sen nerde? *** Söyle ay doğmadan Düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim? sen nerde? *** Dışarıda kar yağıyor Benim içime yağmur Ağlama gözbebeğim Biraz daha dur *** Yüreğime basa basa İçimden yar gidiyor Ağlama iki gözüm Biraz daha dur *** Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay Yanıyor ömrüm Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay Yanıyor ömrüm *** Vallah yağmur çamur Değmedi yüreğime Söyle ben neredeyim? sen nerde? *** Söyle ay doğmadan Düşmesin yaş gözüme Söyle ben neredeyim? sen nerde? *** Söyle yağmur söyle Değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerde? *** Söyle ay doğmadan Düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne, o nerde? *** Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay Yanıyor ömrüm Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay Yanıyor ömrüm *** Söyle baksın gece Dağlardan hasretime Söyle bilmesen de, o nerde? *** Söyle baksın gece Dağlardan hasretime Söyle bilmesen de, o nerde? *** Söyle ay doğmadan Düşmesin yaş gözüme Söyle ben neredeyim? sen nerde? *** Söyle yağmur söyle Değmedi yüreğime Söyle gökyüzüne, o nerde?

Affetmedim Kendimi Bir günah işledim, kaybettim seni Bilirim geriye dönmezsin Bir günah işledim, çok üzdüm seni Bilirim bir daha sevmezsin *** Her gece seni özlediğimi söylesem de Faydası yok, bilirim Her gece seni unutmak için sevişsem de Sen başkaydın sevgilim *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Bir günah işledim, kaybettim seni Bilirim geriye dönmezsin Bir günah işledim, çok üzdüm seni Bilirim bir daha sevmezsin *** Her gece seni özlediğimi söylesem de Faydası yok, bilirim Her gece seni unutmak için sevişsem de Sen başkaydın sevgilim *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi