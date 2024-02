Mehmet Erdem

Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü düşüm vardı *** Ben ölmeden önce Bir sürü aşkım oldu Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu *** Her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim *** Ama yine de (Ama yine de) Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (Bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine) *** Tüm aşklarım (Tüm aşklarım) Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım) Çok yalnızım (Çok yalnızım) Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş *** Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü düşüm vardı *** Ben ölmeden önce Bir sürü aşkım oldu Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu *** Her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim *** Ama yine de (Ama yine de) Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (Bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine) *** Tüm aşklarım (Tüm aşklarım) Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım) Çok yalnızım (Çok yalnızım) Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş *** Ama yine de (Ama yine de) Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (Bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine) *** Tüm aşklarım (Tüm aşklarım) Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım) Çok yalnızım (Çok yalnızım) Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş