Bir Ucuz Gitar Şarkı Sözleri
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Mehmet Erdem
Bir Ucuz Gitar
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Henüz borcunu ödemedim çaldığım ucuz gitarın
Bu yüzden biraz bozuk çalıyorum
En güzelini tatmadım belki sevdaların
Bu yüzden biraz yanık çalıyorum
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Hayat dediğin ne ki
Hikayelerden ibaret
Her hikayenin bitişi belli ölüm
Geliversen, gidiversen kopmaz ya kıyamet
Son aşkın bitişi belki gülüm
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar