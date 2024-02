Mehmet Erdem

Henüz borcunu ödemedim çaldığım ucuz gitarın Bu yüzden biraz bozuk çalıyorum En güzelini tatmadım belki sevdaların Bu yüzden biraz yanık çalıyorum *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Hayat dediğin ne ki Hikayelerden ibaret Her hikayenin bitişi belli ölüm Geliversen, gidiversen kopmaz ya kıyamet Son aşkın bitişi belki gülüm *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar