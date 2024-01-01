Mehmet Erdem

Bilinmeyen bir zamandayım Bilinmeyen bir yerde Sonu meçhul bir yoldayım Ne ilk bu ne son perde *** Karanlık sokaklardayım Gözlerin aklımda Bize ne oldu, sevgilim? Anlatsana bana *** Uyutmuyor bu dert beni Uyutmuyor bu hasret Paramparça umutlarım Ruhum kış kıyamet *** Tükenmiyor sevdan bende Sönmüyor bu yangın Seni ararken kayboldum Artık çok yorgunum *** Bilinmeyen bir zamandayım Bilinmeyen bir yerde Sonu meçhul bir yoldayım Ne ilk bu ne son perde *** Karanlık sokaklardayım Gözlerin aklımda Bize ne oldu, sevgilim? Anlatsana bana *** Uyutmuyor bu dert beni Uyutmuyor bu hasret Paramparça umutlarım Ruhum kış kıyamet *** Tükenmiyor sevdan bende Sönmüyor bu yangın Seni ararken kayboldum Artık çok yorgunum