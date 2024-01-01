Bize Ne Oldu Sevgilim Şarkı Sözleri
Mehmet Erdem Bize Ne Oldu Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mehmet Erdem Bize Ne Oldu Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bize Ne Oldu Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mehmet Erdem
Bize Ne Oldu Sevgilim
Tüm Şarkıları
-
Bilinmeyen bir zamandayım
Bilinmeyen bir yerde
Sonu meçhul bir yoldayım
Ne ilk bu ne son perde
***
Karanlık sokaklardayım
Gözlerin aklımda
Bize ne oldu, sevgilim?
Anlatsana bana
***
Uyutmuyor bu dert beni
Uyutmuyor bu hasret
Paramparça umutlarım
Ruhum kış kıyamet
***
Tükenmiyor sevdan bende
Sönmüyor bu yangın
Seni ararken kayboldum
Artık çok yorgunum
***
Bilinmeyen bir zamandayım
Bilinmeyen bir yerde
Sonu meçhul bir yoldayım
Ne ilk bu ne son perde
***
Karanlık sokaklardayım
Gözlerin aklımda
Bize ne oldu, sevgilim?
Anlatsana bana
***
Uyutmuyor bu dert beni
Uyutmuyor bu hasret
Paramparça umutlarım
Ruhum kış kıyamet
***
Tükenmiyor sevdan bende
Sönmüyor bu yangın
Seni ararken kayboldum
Artık çok yorgunum