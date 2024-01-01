Mehmet Erdem

-
Dur dinle sevgilim
Bir çift sözüm var
Şu yalan dünyayı
Etme bana dar
***
Gözler gördü gönlüm
Sevdi neyleyim
Söyle bunda benim
Ne günahım var?
***
Gözler gördü gönlüm
Sevdi neyleyim
Söyle bunda benim
Ne günahım var?
***
Bana acı sözler deme, darılmayalım
Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım
Dil yarası derin olur, çare bulunmaz
Bir de derman derman diye kahrolmayalım
***
Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun
Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun
Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar?
Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun?
***
Bana acı sözler deme, darılmayalım
Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım
Dil yarası derin olur, çare bulunmaz
Bir de derman derman diye kahrolmayalım
***
Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun
Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun
Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar?
Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun?
***
Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun
Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun
Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar?
Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun?
-
Bir elmanın yarısı
Biri sensin biri ben
Bir elmanın yarısı
Biri sensin biri ben
**
İki ceylan yavrusu
Biri sensin biri ben
İki ceylan yavrusu
Biri sensin biri ben
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
***
Açan her güzel gülün
Biri sensin biri ben
Açan her güzel gülün
Biri sensin biri ben
***
Kafesteki bülbülün
Biri sensin biri ben
Kafesteki bülbülün
Biri sensin biri ben
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
-
Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız
Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız
Ve sonra bir gece vakti bakarım
Uyku kaçmış, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Sabırdan kaleler, kurarım uçsuz bucaksız
İster ama kaçarım
Aşklarım belli zamansız
Yalandan şarkılarla avunurum
İşte gitmiş, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan
Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan
Yine oldu yine doldu, yaşla gözlerim
Hepsi benim, yüzümden
Hepsi benim, yüzümden
***
Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız
Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız
Ve sonra bir gece vakti bakarım
Uyku kaçmış, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan
Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan
Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim
Hepsi benim, yüzümden
Hepsi benim, yüzümden
-
Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi?
Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi?
Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için
Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
***
Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile
Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu
Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
***
Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı?
Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı?
Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı?
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
-
Dünya handır han içinde
Yaşar onun can içinde
Rüya gibi, gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan bir handır
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan bir handır
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
-
Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından
Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya
Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına
Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya
***
Olur o zaman olur o zaman
Kalbin yolunu bulur o zaman
Olur o zaman olur o zaman
Aklın doğruyu bulur o zaman
***
Aşka yüklenip oldu zannedip sarılırsın hayatına
Hiç kolay değil zorlu bir seyir tıkanırsın ya
Tüm sebeplerin doğru bildiğin kalıverir ardında
Aşk dedikleri tüm dikenleri batırırmış ya
***
Dayan o zaman dayan o zaman
Kalbin yolunu bulur o zaman
Dayan o zaman dayan o zaman
Aklın doğruyu bulur bir zaman
***
Olur o zaman olur o zaman
Kalbin yolunu bulur o zaman
Olur o zaman olur o zaman
Kalbin doğruyu bulur
-
Baktım, nasıl geçmiş onca zaman
Düşünmüşüm, üzülmüşüm, gülmüşüm
Bilsem, bi' bilsem, ne zaman ölüm var
Bir araya gelmekte fayda var
***
Sen de benim kadar yalnız hissediyorsan
Şu hayattan mucizeler bekliyorsan
Bi' sus, bi' dur, sabrına sığın
Bu kadar zor mu?
***
Baktım, nasıl geçmiş onca zaman
Düşünmüşüm, üzülmüşüm, gülmüşüm
Bilsem, bi' bilsem, ne zaman ölüm var
Bir araya gelmekte fayda var
***
Sen de benim kadar kalpten hissediyorsan
Tesadüfen yollarda karşılaşmakta var
Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel
Seni özlemek de
Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel
Seni özlemek de
***
Sen de benim kadar kalpten hissediyorsan
Tesadüfen yollarda karşılaşmakta var
Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel
Seni özlemek de
Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel
Seni özlemek de
-
Her gün bin türlü bela başımda
Çok sert zannediyorlar beni
İçim sıkılıyor benim bu ara
Bu şehri komple patlatasım var
***
Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki
Hangi korkudan ecele fayda var
Delik var ruhumda hep büyüyen
Hepsini her gün çok dövesim var
***
Düzelemem ki ben sizler varken
Hepinize harbi ayar veresim var
Sağdan soldan yetti artık
Aranızdan çekip gidesim var
***
Herkes sürekli boş konuşuyor
Kafamda bunlar yankılanıyor
Baktım bu böyle hiç olmuyor
Kendi kendimde kaybolasım var
***
Her gün bin türlü bela başımda
Çok sert zannediyorlar beni
İçim sıkılıyor benim bu ara
Bu şehri komple patlatasım var
***
Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki
Hangi korkudan ecele fayda var
Delik var ruhumda hep büyüyen
Hepsini her gün çok dövesim var
***
Düzelemem ki ben sizler varken
Hepinize harbi ayar veresim var
Sağdan soldan yetti artık
Aranızdan çekip gidesim var
***
Herkes sürekli boş konuşuyor
Kafamda bunlar yankılanıyor
Baktım bu böyle hiç olmuyor
Kendi kendimde kaybolasım var
***
Düzelemem ki ben sizler varken
Herkese harbi ayar veresim var
Sağdan soldan yetti artık
Aranızdan çekip gidesim var
***
Herkes sürekli boş konuşuyor
Kafamda bunlar yankılanıyor
Baktım bu böyle hiç olmuyor
Kendi kendimde kaybolasım var
-
-
Hoş mu sandın yaptığını
Kalp kırdığın yetmedi mi?
Bana olan sana olmaz
Sanma sakın demedin mi?
***
Hoş mu sandın yaptığını
Kalp kırdığın yetmedi mi?
Bana olan sana olmaz
Sanma sakın demedin mi?
***
Hoş mu sandın yaptığını
Kalp kırdığın yetmedi mi?
Bana olan sana olmaz
Sanma sakın demedin mi?
***
Şu hayatta neler olur
Akıl almaz demedin mi?
Şu hayatta neler olur
Akıl almaz demedin mi?
***
Otur dinlen iki dakika
Hayat kısa görmedin mi?
Otur dinlen iki dakika
Hayat kısa görmedin mi?
***
Hoş mu sandın yaptığını
Kalp kırdığın yetmedi mi?
Bana olan sana olmaz
Sanma sakın demedin mi?
***
Hoş mu sandın yaptığını
Kalp kırdığın yetmedi mi?
Bana olan sana olmaz
Sanma sakın demedin mi?
***
Şu hayatta neler olur
Akıl almaz demedin mi?
Şu hayatta neler olur
Akıl almaz demedin mi?
***
Otur dinlen iki dakika
Hayat kısa görmedin mi?
Otur dinlen iki dakika
Hayat kısa görmedin mi?
-
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Kimse bilmez, kimse bilmez
Kimse bilmez, kimse bilmez
-
Yürüyorum hasretin, acının üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne?
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var
***
Deli gözlerin gelir aklıma
Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var