Mehmet Erdem

Dur Dinle Sevgilim Dur dinle sevgilim Bir çift sözüm var Şu yalan dünyayı Etme bana dar *** Gözler gördü gönlüm Sevdi neyleyim Söyle bunda benim Ne günahım var? *** Gözler gördü gönlüm Sevdi neyleyim Söyle bunda benim Ne günahım var? *** Bana acı sözler deme, darılmayalım Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım Dil yarası derin olur, çare bulunmaz Bir de derman derman diye kahrolmayalım *** Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar? Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun? *** Bana acı sözler deme, darılmayalım Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım Dil yarası derin olur, çare bulunmaz Bir de derman derman diye kahrolmayalım *** Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar? Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun? *** Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun Bir biz miyiz dünyada sefil âşıklar? Benim bu hâlimi neden beğenmiyorsun?

Bir Elmanın Yarısı Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben ** İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben *** Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın

Hepsi Benim Yüzümden Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Sabırdan kaleler, kurarım uçsuz bucaksız İster ama kaçarım Aşklarım belli zamansız Yalandan şarkılarla avunurum İşte gitmiş, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden *** Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı *** Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı *** Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı

Hey Gidi Koca Dünya Dünya handır han içinde Yaşar onun can içinde Rüya gibi, gelir geçer İnsanoğlu gam içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Dünya döner değirmendir İnsan içinde çavdardır Bu gün gelir, yarın gider Dolup boşalan bir handır Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Dünya döner değirmendir İnsan içinde çavdardır Bu gün gelir, yarın gider Dolup boşalan bir handır Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün?

Olur O Zaman Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya *** Olur o zaman olur o zaman Kalbin yolunu bulur o zaman Olur o zaman olur o zaman Aklın doğruyu bulur o zaman *** Aşka yüklenip oldu zannedip sarılırsın hayatına Hiç kolay değil zorlu bir seyir tıkanırsın ya Tüm sebeplerin doğru bildiğin kalıverir ardında Aşk dedikleri tüm dikenleri batırırmış ya *** Dayan o zaman dayan o zaman Kalbin yolunu bulur o zaman Dayan o zaman dayan o zaman Aklın doğruyu bulur bir zaman *** Olur o zaman olur o zaman Kalbin yolunu bulur o zaman Olur o zaman olur o zaman Kalbin doğruyu bulur

Benim Kadar Baktım, nasıl geçmiş onca zaman Düşünmüşüm, üzülmüşüm, gülmüşüm Bilsem, bi' bilsem, ne zaman ölüm var Bir araya gelmekte fayda var *** Sen de benim kadar yalnız hissediyorsan Şu hayattan mucizeler bekliyorsan Bi' sus, bi' dur, sabrına sığın Bu kadar zor mu? *** Baktım, nasıl geçmiş onca zaman Düşünmüşüm, üzülmüşüm, gülmüşüm Bilsem, bi' bilsem, ne zaman ölüm var Bir araya gelmekte fayda var *** Sen de benim kadar kalpten hissediyorsan Tesadüfen yollarda karşılaşmakta var Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel Seni özlemek de Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel Seni özlemek de *** Sen de benim kadar kalpten hissediyorsan Tesadüfen yollarda karşılaşmakta var Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel Seni özlemek de Bu yüzden, sırf bu yüzden beklemek güzel Seni özlemek de

Gidesim Var Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Düzelemem ki ben sizler varken Herkese harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var

Hoş Mu Sandın Hoş mu sandın yaptığını Kalp kırdığın yetmedi mi? Bana olan sana olmaz Sanma sakın demedin mi? *** Hoş mu sandın yaptığını Kalp kırdığın yetmedi mi? Bana olan sana olmaz Sanma sakın demedin mi? *** Hoş mu sandın yaptığını Kalp kırdığın yetmedi mi? Bana olan sana olmaz Sanma sakın demedin mi? *** Şu hayatta neler olur Akıl almaz demedin mi? Şu hayatta neler olur Akıl almaz demedin mi? *** Otur dinlen iki dakika Hayat kısa görmedin mi? Otur dinlen iki dakika Hayat kısa görmedin mi? *** Hoş mu sandın yaptığını Kalp kırdığın yetmedi mi? Bana olan sana olmaz Sanma sakın demedin mi? *** Hoş mu sandın yaptığını Kalp kırdığın yetmedi mi? Bana olan sana olmaz Sanma sakın demedin mi? *** Şu hayatta neler olur Akıl almaz demedin mi? Şu hayatta neler olur Akıl almaz demedin mi? *** Otur dinlen iki dakika Hayat kısa görmedin mi? Otur dinlen iki dakika Hayat kısa görmedin mi?

Kimse Bilmez Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün *** Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez *** Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün *** Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez *** Kimse bilmez, kimse bilmez Kimse bilmez, kimse bilmez