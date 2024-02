Mehmet Erdem

Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben ** İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben *** Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın

Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Düzelemem ki ben sizler varken Herkese harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var