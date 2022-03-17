Mehmet Erdem

Gibi Gibi Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi *** Zehrin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe yüreğim zincir Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Kimse sevemez benim gibi seni Kırk yılda bir gelir barış gibisi Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi

Acıyı Sevmek Olur Mu Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor

Aldırma Deli Gönlüm Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklar, ah Soluyor birer birer içimizdeki güller *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Boş ver