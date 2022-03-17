Hiç Konuşmadan Şarkı Sözleri
Mehmet Erdem Hiç Konuşmadan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mehmet Erdem Hiç Konuşmadan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hiç Konuşmadan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mehmet Erdem
Hiç Konuşmadan
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Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
***
Zehrin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe yüreğim zincir
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Kimse sevemez benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir barış gibisi
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
-
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bir kim haklı?
***
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bir kim haklı?
***
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
-
Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler
Bitmez bu son pişmanlıklar, ah
Soluyor birer birer içimizdeki güller
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Boş ver
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Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde, terk ettin beni
Bir derdin üstüne, bin derdi kattın
Her zaman ağlattın, şu gözlerimi
Her zaman ağlattın, şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya, sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine, yar olur sanma
Yine benim sana, tek yar olacak
Yine benim sana, tek yar olacak
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Gönlümü vermezdim, böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin
Seni sevmektense, keşke ölseydim
Seni sevmektense, keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
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