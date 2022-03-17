Gibi Gibi (hakan Kabil Remix) Şarkı Sözleri
Mehmet Erdem Gibi Gibi (hakan Kabil Remix) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mehmet Erdem Gibi Gibi (hakan Kabil Remix) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gibi Gibi (hakan Kabil Remix) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mehmet Erdem
Gibi Gibi (hakan Kabil Remix)
Tüm Şarkıları
-
Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
***
Zehrin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe yüreğim zincir
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Kimse sevemez benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir Barış gibisi
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi