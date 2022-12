Mehmet Erdem

Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi *** Zehrin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe yüreğim zincir Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Kimse sevemez benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi