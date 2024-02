Mehmet Erdem

Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Her gün bin türlü bela başımda Çok sert zannediyorlar beni İçim sıkılıyor benim bu ara Bu şehri komple patlatasım var *** Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki Hangi korkudan ecele fayda var Delik var ruhumda hep büyüyen Hepsini her gün çok dövesim var *** Düzelemem ki ben sizler varken Hepinize harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var *** Düzelemem ki ben sizler varken Herkese harbi ayar veresim var Sağdan soldan yetti artık Aranızdan çekip gidesim var *** Herkes sürekli boş konuşuyor Kafamda bunlar yankılanıyor Baktım bu böyle hiç olmuyor Kendi kendimde kaybolasım var