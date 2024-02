Mehmet Erdem

Herkes aynı hayatta Kendini bir şey sanma Ne kadar çok bilirsen O kadar bela başa *** Sen bilirsin aslında Aklımdan geçenleri Zaman her şeyi çözer Şu beklemek olmasa *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Herkes aynı hayatta Kendini bir şey sanma Ne kadar çok bilirsen O kadar bela başa *** Sen bilirsin aslında Aklımdan geçenleri Zaman her şeyi çözer Şu beklemek olmasa *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma *** Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma

Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok *** Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok