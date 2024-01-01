Mehmet Erdem

-
Ne söylesem sana boş gelir
Ne çok görsen de sen az gelir
Hayat bu incitir...
Hayat bu böyledir
***
Ne kaldıysan senden geri
Ne bulduysan daha yeni
Gel hadi gör kendini
Gel hadi daha bitmedi
***
Ne söylesem sana boş gelir
Ne çok görsen de sen az gelir
Hayat bu incitir...
Hayat bu böyledir
***
Ne kaldıysan senden geri
Ne bulduysan daha yeni
Gel hadi gör kendini
Gel hadi daha bitmedi
***
Gel hadi gör kendini
Gel hadi daha bitmedi
-
Herkes aynı hayatta
Kendini bir şey sanma
Ne kadar çok bilirsen
O kadar bela başa
***
Sen bilirsin aslında
Aklımdan geçenleri
Zaman her şeyi çözer
Şu beklemek olmasa
***
Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma
Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta
Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana
Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma
***
Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma
Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta
Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana
Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma
***
Herkes aynı hayatta
Kendini bir şey sanma
Ne kadar çok bilirsen
O kadar bela başa
***
Sen bilirsin aslında
Aklımdan geçenleri
Zaman her şeyi çözer
Şu beklemek olmasa
***
Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma
Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta
Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana
Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma
***
Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma
Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta
Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana
Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma
***
Gözlerimi açsam da, sen çıksan karşıma
Gel beni azad et, kayboldum karanlıkta
Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana
Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma
-
Gel birer çocuk olalım o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın
Biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında olsun benim adım
***
Olur ya kalbinde yer bulur da
Yerleşirim yıllarca seversin sonunda
Olur ya evet dersin aşkıma
Şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya
***
Gel birer çocuk olalım bugünden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın
Biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında olsun benim adım
***
Olur ya tüm saatler durur da
Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya
Olur ya ateş bacayı sarar da
Yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya
***
Olur ya tüm saatler durur da
Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya
Olur ya ateş bacayı sarar da
Yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya
-
Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla
Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan? kalpler düzelmez asla
***
Dönüp de hiç baktın mı merak edip arkana
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
***
Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
***
Geçmişteki günleri bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla
Mutlu günlerimizi sen vaat etmiştin bana
Eden bulur güzelim kalır sanma yanına
***
Bir gün olsun gülmesem hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem acı çeksem de olur
Benim için fark etmez, sen mutlu ol ne olur
-
Sorum yok soranım yok
Yolum yok yordamım yok
Bir çıkmaz sevdadayım
Çekip vuranım yok
Günüm yok güneşim yok
Uykum yok düşlerim yok
Kın olmuş susuyorum
Bir tek sırdaşım yok
***
Çektiğim acıların
Demindeyim bu akşam
Pişman desem değilim
Bir harmanım bu akşam
Her gecenin sabahı
Her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı
Benim dermanım yok
***
Çektiğim acıların
Demindeyim bu akşam
Pişman desem değilim
Bir harmanım bu akşam
Her gecenin sabahı
Her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı
Benim dermanım yok
***
Sorum yok soranım yok
Yolum yok yordamım yok
Bir çıkmaz sevdadayım
Çekip vuranım yok
Günüm yok güneşim yok
Uykum yok düşlerim yok
Kın olmuş susuyorum
Bir tek sırdaşım yok
***
Çektiğim acıların
Demindeyim bu akşam
Pişman desem değilim
Bir harmanım bu akşam
Her gecenin sabahı
Her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı
Benim dermanım yok
***
Çektiğim acıların
Demindeyim bu akşam
Pişman desem değilim
Bir harmanım bu akşam
Her gecenin sabahı
Her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı
Benim dermanım yok
-
Değişmiş gördüm bu defa seni
Dertler yıpratmış o şen sesini
Gülen gözlerin gülemez olmuş
Güzel yüzüne çizgiler dolmuş
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Ne kadar oldu görüşmeyeli
Eski yaralar depreşmeyeli
Farkında mısın nasılda sana
Ben bir zamanlar boşver aldırma
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Anladım ki biz eski biz değiliz
O günler geçmiş biz bu gündeyiz
Belki bu gece varmaz sabaha
Oldu olacak doldur bir daha
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Sen ne dersen de değmez bu dünya
Yıllar geçermiş geçsin ruhumuz genç ya
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
-
Haydi gel gidelim eski günlere
Bak herkes çok mutlu ne gerek var kedere
Bırak artık kavgayı şimdi barış benle
Yiyeceğim üç lokma huzur yoksa nafile
***
Vakit geçer olursun pişman gidene
Sevgini söyle vaktin var yine de
***
Doğru yanlış ararken kırma kimseyi değmez
İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez
Sen bulamadın ya aşkı yok zannetme
Aramaya devam et bekliyordur bir yerde
***
Vakit geçer olursun pişman gidene
Sevgini söyle vaktin var yine de
***
Haydi gel gidelim eski günlere
Bak herkes çok mutlu ne gerek var kedere
Bırak artık kavgayı şimdi barış benle
Yiyeceğim üç lokma huzur yoksa nafile
***
Vakit geçer olursun pişman gidene
Sevgini söyle vaktin var yine de
***
Doğru yanlış ararken kırma kimseyi değmez
İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez
Sen bulamadın ya aşkı yok zannetme
Aramaya devam et bekliyordur bir yerde
***
Vakit geçer olursun pişman gidene
Sevgini söyle vaktin var yine de
Vakit geçer olursun pişman gidene
Sevgini söyle vaktin var yine de
-
Şikâyetim var cümle yasaktan
Dillerimi hâkim bey bağlasan durmaz
Gelsin jandarma, polis karakoldan
Fikrim firarda, mapusa sığmaz eyvah
Mapusa sığmaz eyvah
***
Gün olur yerle yeksan olurum
Gün olur şahım devri devranda
Kanun üstüne kanun yapsalar
Söz uçar yazı iki cihanda eyvah
İki cihanda eyvah
***
Sussan olmuyor, susmasan olmaz
Dil dursa hâkim bey tende can durmaz
Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz
Kaleme tedbir koma, tek durmaz
***
Şikâyetim var cümle yasaktan
Dillerimi hâkim bey bağlasan durmaz
Gelsin jandarma, polis karakoldan
Fikrim firarda, mapusa sığmaz eyvah
Mapusa sığmaz eyvah
***
Gün olur yerle yeksan olurum
Gün olur şahım devri devranda
Kanun üstüne kanun yapsalar
Söz uçar yazı iki cihanda eyvah
İki cihanda eyvah
***
Sussan olmuyor, susmasan olmaz
Dil dursa hâkim bey tende can durmaz
Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz
Kaleme tedbir koma, tek durmaz
***
Şikâyetim var cümle yasaktan
Dillerimi hâkim bey bağlasan durmaz
Gelsin jandarma, polis karakoldan
Fikrim firarda, mapusa sığmaz eyvah
Mapusa sığmaz eyvah
***
Söz uçar yazı iki cihanda eyvah
İki cihanda eyvah
-
Yaşamın bir anlamı olmalı
Senden başka benden başka
Bana görünmeli sende olmalı
***
Sevginin bir anlamı olmalı
Söylenen sözlerden bambaşka
Bana görünmeli sende olmalı
***
Beni aldatma beni söyletme
Yalanları düşündürür gözlerin
Böyle şeyler hep olmazki
Fırtınalar hava sakinken kopmalı
***
Hüznümün bir anlamı olmalı
Yaşanan şeylerden bambaşka
Sana görünmeli bende olmalı
***
Sevgi çaresizlikten doğmaz
Adı o zaman sevgi olmaz
Kişi kendine biraz dışardan bakmalı
***
Beni aldatma beni söyletme
Yalanları düşündürür gözlerin
Böyle şeyler hep olmazki
Fırtınalar hava sakinken kopmalı
***
Olmalı olmalı olmalı olmalı
Yaşamın bir anlamı olmalı
Olmalı olmalı olmalı olmalı
Yaşamın bir anlamı olmalı
Olmalı olmalı olmalı olmalı
Yaşamın bir anlamı olmalı
-
Düşerken
Duramazsın
Susarken
Anlatamazsın
Belki de
Ne bileyim ben
***
Uzaksan
Duyamazsın
Bıraksam
Bulamazsın
Ner'deyim
Biliyorum ben
***
Yalan
Ne diyorsam
Ne duyduysam yalan
***
Yalan
Kim ne dediyse
Ne duyduysan yalan
***
Bilirsen
Unutumazsın
Aşikârı
Saklamayazsın
Kimdeyim
Arıyorum ben
***
Solarsan
Açamazsın
Kurursan
Damlayamazsın
Belki de
Kuruyorum ben
***
Yalan
Ne diyorsam
Ne duyduysam yalan
***
Yalan
Kim ne dediyse
Ne duyduysan yalan
***
Duramaz ki yanan
Bulamaz ki arar
***
Duruyorum ben
***
Yalan
Ne diyorsam
Ne duyduysam yalan
***
Yalan
Kim ne dediyse
Ne duyduysan yalan
***
Yalan
Ne diyorsam
Ne duyduysam yalan