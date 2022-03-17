Mehmet Erdem

Hey Gidi Koca Dünya Dünya handır han içinde Yaşar onun can içinde Rüya gibi, gelir geçer İnsanoğlu gam içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Dünya döner değirmendir İnsan içinde çavdardır Bu gün gelir, yarın gider Dolup boşalan bir handır Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Dünya döner değirmendir İnsan içinde çavdardır Bu gün gelir, yarın gider Dolup boşalan bir handır Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün? *** Hey gidi, koca dünya Gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya Dert küpü müsün?

Bir Elmanın Yarısı Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben ** İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben *** Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın

Hepsi Benim Yüzümden Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Sabırdan kaleler, kurarım uçsuz bucaksız İster ama kaçarım Aşklarım belli zamansız Yalandan şarkılarla avunurum İşte gitmiş, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden *** Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden