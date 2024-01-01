Mehmet Erdem

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

Namus Belası Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz *** At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim *** Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim

Yorgunum Kaptan Çok yorgunum Beni bekleme kaptan *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yazsın Seyir defterini başkası yazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan

Bu Son Olsun Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaad ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son