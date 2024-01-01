Mehmet Erdem

-
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
***
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip geçme
***
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
***
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip geçme
Bırak da sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip geçme
-
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bir kim haklı?
***
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bir kim haklı?
***
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
***
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
-
Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler
Bitmez bu son pişmanlıklar, ah
Soluyor birer birer içimizdeki güller
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden
***
Boş ver
-
Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde, terk ettin beni
Bir derdin üstüne, bin derdi kattın
Her zaman ağlattın, şu gözlerimi
Her zaman ağlattın, şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya, sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine, yar olur sanma
Yine benim sana, tek yar olacak
Yine benim sana, tek yar olacak
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Gönlümü vermezdim, böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin
Seni sevmektense, keşke ölseydim
Seni sevmektense, keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Aşkımız bitecek, böyle giderse
Bende hiç günah yok kabahat sende
Bende hiç günah yok kabahat sende
-
Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
***
Zehrin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe yüreğim zincir
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Kimse sevemez benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir barış gibisi
Sende biraz naz ediyorsun ama
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun ama
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
***
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
-
Henüz borcunu ödemedim çaldığım ucuz gitarın
Bu yüzden biraz bozuk çalıyorum
En güzelini tatmadım belki sevdaların
Bu yüzden biraz yanık çalıyorum
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Hayat dediğin ne ki
Hikayelerden ibaret
Her hikayenin bitişi belli ölüm
Geliversen, gidiversen kopmaz ya kıyamet
Son aşkın bitişi belki gülüm
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
***
Ne aşklar yaşadım oysa
Güzel günlerdi onlar
Her birinde biraz sen vardın
Her birinde bir ucuz gitar
-
Her şeyi unut
Hiç konuşmadan
Lambayı kapat
Derdin olmadan
***
Sorsa hep yalan
Bildiğin gibi
Zaten her zaman
Olduğu gibi
***
Özlemek türlü türlü
Benimki pişmanlıktan
Söylemek türlü türlü
Haz etmedim susanlardan
***
Susmak türlü türlü
Benimki yalanlardan
Dinlemek başka türlü
Söyleyecek söz kalmadan
***
Her şeyi unut
Hiç konuşmadan
Lambayı kapat
Derdin olmadan
***
Sorsa hep yalan
Bildiğin gibi
Zaten her zaman
Olduğu gibi
***
Özlemek türlü türlü
Benimki pişmanlıktan
Söylemek türlü türlü
Haz etmedim susanlardan
***
Özlemek türlü türlü
Benimki pişmanlıktan
Söylemek türlü türlü
Haz etmedim susanlardan
***
Susmak türlü türlü
Benimki yalanlardan
Dinlemek başka türlü
Söyleyecek söz kalmadan
-
Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu evde
Sen
***
Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş
Ne olur terk etme yalnızlık çok acı
Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Hatırla o günü karşı ki sokakta
Seni öptüğümü ilk defa hayatta
Kollarımda benim ilkbahar sabahım
Sen
***
Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık
O ılık aydınlık yuvamız soğumuş
Geceler bitmiyor ağlıyorum artık
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu evde
Sen
***
Masamız köşede öylece duruyor
Bardaklar boşalmış her biri bir yerde
Sanki hepsi hasret senin nefesine
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Bana bıraktığın bütün bu hayatın
Yaşanan aşkların değeri yok artık
Ben sensiz olamam artık anlıyorum
Sen
***
Şimdi çok yalnızım ne olur kal benimle
O kapıyı kapat elini ver bana
Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Sen
-
Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız göremedim,
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver gerisi eyvallah
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız göremedim
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah
Senin derdin ne ki üç günlük dünya da
Sen bana huzur ver sonrası eyvallah
***
Kendimden başkasıyla derdim yok benim
O yüzden ki eyvallahım çok benim
Ne kaide ne istisna ben benim
Kazansam da kaybetsem de yenilmedim
***
Sustum olmadı sözlere terfi ettim
Ne inatsa aklımı zor ikna ettim
Devran döner hesap döner bilemedim
Ben yokmuşum biz varmışız sen kimsin
-
Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü düşüm vardı
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü aşkım oldu
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
***
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü düşüm vardı
***
Ben ölmeden önce
Bir sürü aşkım oldu
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
***
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş
***
Ama yine de (Ama yine de)
Bazen düşündüğümde (Bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (Bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (Yaşarım ben de yine)
***
Tüm aşklarım (Tüm aşklarım)
Yalan mıydı ey Tanrım (Yalan mıydı ey Tanrım)
Çok yalnızım (Çok yalnızım)
Eriyorum yavaş-yavaş, yavaş-yavaş