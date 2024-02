Mehmet Erdem

Kum Gıbı Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük *** Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme *** Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık *** Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme

Acıyı Sevmek Olur Mu Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bir kim haklı? *** Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. *** Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor

Aldırma Deli Gönlüm Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklar, ah Soluyor birer birer içimizdeki güller *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden *** Boş ver

Aşkımız Bitecek Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde, terk ettin beni Bir derdin üstüne, bin derdi kattın Her zaman ağlattın, şu gözlerimi Her zaman ağlattın, şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende *** Sanma ki bu dünya, sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine, yar olur sanma Yine benim sana, tek yar olacak Yine benim sana, tek yar olacak *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Gönlümü vermezdim, böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin Seni sevmektense, keşke ölseydim Seni sevmektense, keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek, böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Bende hiç günah yok kabahat sende

Gibi Gibi Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi *** Zehrin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe yüreğim zincir Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Kimse sevemez benim gibi seni Kırk yılda bir gelir barış gibisi Sende biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi, gibi *** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi

Bir Ucuz Gitar Henüz borcunu ödemedim çaldığım ucuz gitarın Bu yüzden biraz bozuk çalıyorum En güzelini tatmadım belki sevdaların Bu yüzden biraz yanık çalıyorum *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Hayat dediğin ne ki Hikayelerden ibaret Her hikayenin bitişi belli ölüm Geliversen, gidiversen kopmaz ya kıyamet Son aşkın bitişi belki gülüm *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar *** Ne aşklar yaşadım oysa Güzel günlerdi onlar Her birinde biraz sen vardın Her birinde bir ucuz gitar

Hiç Konuşmadan Her şeyi unut Hiç konuşmadan Lambayı kapat Derdin olmadan *** Sorsa hep yalan Bildiğin gibi Zaten her zaman Olduğu gibi *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Susmak türlü türlü Benimki yalanlardan Dinlemek başka türlü Söyleyecek söz kalmadan *** Her şeyi unut Hiç konuşmadan Lambayı kapat Derdin olmadan *** Sorsa hep yalan Bildiğin gibi Zaten her zaman Olduğu gibi *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Özlemek türlü türlü Benimki pişmanlıktan Söylemek türlü türlü Haz etmedim susanlardan *** Susmak türlü türlü Benimki yalanlardan Dinlemek başka türlü Söyleyecek söz kalmadan

Kadınım Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım *** Kadınım *** Hatırla o günü karşı ki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilkbahar sabahım Sen *** Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık O ılık aydınlık yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor ağlıyorum artık Sen kadınım *** Kadınım *** Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Masamız köşede öylece duruyor Bardaklar boşalmış her biri bir yerde Sanki hepsi hasret senin nefesine Sen kadınım *** Kadınım *** Bana bıraktığın bütün bu hayatın Yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam artık anlıyorum Sen *** Şimdi çok yalnızım ne olur kal benimle O kapıyı kapat elini ver bana Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun Sen kadınım *** Kadınım *** Sen

Sen Kimsin Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız göremedim, *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver gerisi eyvallah *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız göremedim *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kavgasından da dövüşünden de düzeninden de, yetti illallah Senin derdin ne ki üç günlük dünya da Sen bana huzur ver sonrası eyvallah *** Kendimden başkasıyla derdim yok benim O yüzden ki eyvallahım çok benim Ne kaide ne istisna ben benim Kazansam da kaybetsem de yenilmedim *** Sustum olmadı sözlere terfi ettim Ne inatsa aklımı zor ikna ettim Devran döner hesap döner bilemedim Ben yokmuşum biz varmışız sen kimsin