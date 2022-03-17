Mehmet Erdem

-
Tek derdim derin bir huzur
Seninle bulsam ne olur
Biz senle neden böyleyiz?
Bir tür savaştan ibaret
Aslında aşka ihanet
Biz senle neden böyleyiz?
***
Bu işler zor bu işler dertli
Derdim derinde gizli
Bu işler zor zahmetli
Zahmet senle kıymetli
***
Ah ayrılacağız üzüleceğiz
Üzülmeden olmaz ayrılık
Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı
Zamanla alışacağız
***
Aşk nasıl güçlü bir zehir
Sarhoşluğu ağır gelir
Bir mutlusun bir de değil
Tesadüf demek zor gelir
Çılgın akan iki nehir
Bir araya nasıl gelir
***
Bu işler zor bu işler dertli
Derdim derinde gizli
***
Ah ayrılacağız üzüleceğiz
Üzülmeden olmaz ayrılık
Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı
Zamanla alışacağız
***
Ah ayrılacağız üzüleceğiz
Üzülmeden olmaz ayrılık
Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı
Zamanla alışacağız
***
Tek derdim derin bir huzur
Seninle bulsam ne olur
Biz senle neden böyleyiz?
-
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin
Şimdi ner'desin, ner'de?
-
Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım
Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların
Tüm acı anıları bana bırakıp gitme
Beni bana ver artık peşinden sürükleme
***
Duymak istiyorum, duymak istiyorum
Kalbimde ruhunu duymak istiyorum
Görmek istiyorum, görmek istiyorum
Gözümde gözünü görmek istiyorum
***
İncitme kalbimi bırakıp gitme
Sana kendimi verdim beni yok etme
Ne olur suskun durma bir şeyler söyle
Karanlığın içinde kaybolma öyle
***
Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni
Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını
Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum
Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum
-
Dize geldim anladım ki bu alem budur
Yazamadım sevdiğime beş altı satır
Neyse dedim de duruldum tutundum aşka
Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke
***
Duman oldum o halimden eser kalmadı
Aşkım figanım gülüm baharım
Meyhanelerde sakiler derman olmadı
Çok istedim olsun diye sensiz olmadı
***
Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel
Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm
Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel
***
Bana yine gül yüzünle, gel tek sözümle gel
Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm
Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel
***
Geceleri gündüzlere katıp dururken
Sıkılmadan orada burada atıp dururken
Uzun ince bir yollarda kayarken alem
Ne hallere düştük ulan durup dururken
***
Duman oldum o halimden eser kalmadı
Aşkım figanım gülüm baharım
Meyhanelerde sakiler derman olmadı
Çok istedim olsun diye sensiz olmadı
***
Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel
Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm
Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel
***
Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel
Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm
Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel
***
Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel
Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm
Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel
-
Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
Soğuk, sessiz odam
Yalnız akşamlarım
***
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen, demir attığım
**
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
Soğuk, sessiz odam
Yalnız akşamlarım
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen, demir attığım
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan neye yarar ki kalan ömrüm?
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
-
Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin sebebimsin
Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin
Her anı birlikte, yaşamak dururken elimizde
Nasıl bir zamana, ne günlere kaldık ikimiz de
***
Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam
Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam
***
Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam
Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam
***
Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma
Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına
Benim gönül bahçem ateşlere döndü harap oldu
Bu yangın her şeyi, küllere döndürdü öyle durdu
***
Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam
Eğlenemem gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam
***
Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam
Eğlenemem gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam
-
Söyle yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Şimdi ben neredeyim? sen nerde?
***
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben neredeyim? sen nerde?
***
Dışarıda kar yağıyor
Benim içime yağmur
Ağlama gözbebeğim
Biraz daha dur
***
Yüreğime basa basa
İçimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm
Biraz daha dur
***
Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay
Yanıyor ömrüm
Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay
Yanıyor ömrüm
***
Vallah yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben neredeyim? sen nerde?
***
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben neredeyim? sen nerde?
***
Söyle yağmur söyle
Değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne o nerde?
***
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o nerde?
***
Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay
Yanıyor ömrüm
Aaay yay yay, aaay yay yay, aaay yay yay
Yanıyor ömrüm
***
Söyle baksın gece
Dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o nerde?
***
Söyle baksın gece
Dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o nerde?
***
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben neredeyim? sen nerde?
***
Söyle yağmur söyle
Değmedi yüreğime
Söyle gökyüzüne, o nerde?
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