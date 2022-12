Mehmet Erdem

Dize geldim anladım ki bu alem budur Yazamadım sevdiğime beş altı satır Neyse dedim de duruldum tutundum aşka Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle, gel tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Geceleri gündüzlere katıp dururken Sıkılmadan orada burada atıp dururken Uzun ince bir yollarda kayarken alem Ne hallere düştük ulan durup dururken *** Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel *** Bana yine gül yüzünle gel, tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm Can yürekte, yürek sende kaldı al da gel